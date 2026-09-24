Kadına şiddet görüntüleri ortaya çıkan CHP'li Berhan Şimşek kendini savundu: Birisi kafanıza tabak atarsa ne yaparsınız?

CHP'li Berhan Şimşek, Özlem Şanver'e şiddet uyguladığı görüntülere ilişkin ilk kez konuştu. Şimşek, "Sizin birisi kafanıza tabak atarsa ne yaparsınız? Ben de ayağımı salladım. Komşular duymasın diye alıp içeriye götürmüşüz, biz 'şiddet yapan' olmuşuz." diyerek kendini savundu.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

Cumhuriyet Halk Partili (CHP) Berhan Şimşek, Bilecik ziyaretinde parti binasında CHP İl Başkanı Kazım Yağmur ve teşkilat üyeleri ile bir araya geldi. Şimşek, kız arkadaşı Özlem Şanver'e şiddet uyguladığı görüntüler hakkında konuştu.

Berhan Şimşek, "Biz 86 milyonun partisiyiz. Günlerdir yollardayım, hangi otelde yattığım hangi otelde kalktığım belli değil. Arkamdan bin tane döndürülen dolaplara rağmen... 2,5-3 yıl önceki güvenlik kamerasını alıp videonun yarısını yayınlayıp 'kadına şiddet yaptı' diyenlere söylüyorum. Berhan'ın üzerinden CHP örgütüne yükleneceksiniz, genel başkanlığa ve partime yükleneceksiniz, buna müsaade etmem." dedi.

Berhan Şimşek

"SİZİN BİRİSİ KAFANIZA TABAK ATARSA NE YAPARSINIZ?"

CHP'li Şimşek, "Ben bugünün adamı değilim. 45 yıldır bu ülkenin tanıdığı bir insanım. Hırsızlığım, arsızlığım, şerefsizliğim, namussuzluğum yok. Sizin birisi kafanıza tabak atarsa ne yaparsınız? Ben de ayağımı salladım. Komşular duymasın diye alıp içeriye götürmüşüz, biz 'şiddet yapan' olmuşuz." ifadelerini kullanarak kendini savundu.

Şimşek, "O Sözcü TV'deki ana haberi sunan, 40 yıldır tanırım. Yazıklar olsun. Bir insan para için bu kadar küçülür mü ya! Demez misiniz, 'bu insanın bir dünyası var', 'haysiyet cellatlığı yapıyoruz' demez misiniz?" diye konuştu.

Berhan Şimşek'in Özlem Şanver'e şiddet uyguladığı anlar

NE OLMUŞTU?

Berhan Şimşek'in 10 yıldır birlikte yaşadığı Özlem Şanver'e şiddet uyguladığı anların güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıkmıştı. Berhan Şimşek görüntüler üzerine CHP'deki görevlerinden istifa ettiğini açıklamıştı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Bilecik Editör : ABDULLAH AYDEMİR Kaynak: İHLAS HABER AJANSIBilecik

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala