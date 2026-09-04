Berhan Şimşek'in Özlem Şanver'e şiddet uyguladığı anların görüntüsü ortaya çıktı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Berhan Şimşek'in 10 yıldır birlikte yaşadığı Özlem Şanver'e şiddet uyguladığı anların güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı. Berhan Şimşek hakkında daha önce uzaklaştırma kararı verilmişti.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Berhan Şimşek ile 10 senedir beraber yaşadığı Özlem Şanver arasında yaşandığı belirtilen olay ile alakalı güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı. Görüntülerde taraflar arasında yaşanan gerginliğin dikkat çeken anları yer aldı.

Berhan Şimşek ile 10 senedir beraber yaşayan Özlem Şanver, fiziksel ve psikolojik şiddete maruz kaldığını iddia ederek Nisan 2026’da mahkemeye başvurdu. Başvuruyu değerlendiren İstanbul Anadolu 1. Aile Mahkemesi, 6284 Sayılı Kanun kapsamında Berhan Şimşek hakkında 2 ay süreyle uzaklaştırma ve koruma tedbiri kararı verdi. Sonrasında söz konusu kararın 2 ay daha uzatıldığı bildirildi.

Berhan Şimşekin Özlem Şanvere şiddet uyguladığı anların görüntüsü ortaya çıktı

GÜVENLİK KAMERASI KAYITLARI ORTAYA ÇIKTI

Şanver’in geçmişte verdiği ifadelerde de Şimşek’in kendisine fiziksel şiddet uyguladığı, hakaret ve tehditte bulunduğu yönünde iddiaların yer aldığı kaydedildi.

Olay ile alakalı ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntülerinde ise taraflar arasında yaşanan gerginliğin bazı anları görülüyor. Görüntülerle alakalı incelemenin devam ettiği öğrenildi.

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| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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