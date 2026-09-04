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Balık sezonu açıldı! Eylül ayında hangi balık yenir?

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Balık sezonu açıldı! Eylül ayında hangi balık yenir?
Fotoğraf Başlığı Balık sezonu açıldı! Eylül ayında hangi balık yenir?

Balık sezonunun açılmasıyla eylül tezgahları hareketlendi. Palamut, sardalya, istavrit ve lüfer gibi türler sofralara dönerken balıkçılar bu sezon özellikle palamuttan umutlu. Eylül ayında hangi balıkların tercih edilebileceği ve sezonun öne çıkan türleri dikkat çekiyor.

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Gırgır ve trol teknelerini kapsayan genel av yasağının sona ermesiyle 2026-2027 balıkçılık sezonu 1 Eylül itibarıyla başladı. Balıkçılar teknelerinin bakımını ve ağ hazırlıklarını tamamladıktan sonra yeniden denize açılırken yeni sezonun ilk günlerinde tezgahlardaki çeşitlilik de arttı. İstanbul'da palamut, hamsi, sardalya, istavrit ve kofana gibi balıklar satışa sunulmaya başladı.

Sezon öncesinde de palamut açısından güçlü bir yıl beklentisi öne çıkmıştı. SÜRKOOP Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Özkaya, ağustosta yaptığı değerlendirmede bu sezon palamut miktarına ilişkin göstergelerin olumlu olduğunu belirtmişti. Sezonun ilk günlerinde İstanbul'daki balıkçılar da palamut, hamsi ve sardalyanın ağlara yoğun şekilde takıldığını aktardı. Kofananın da yeniden tezgahlarda dönmesi dikkat çekti. İşte, Eylül ayında tüketilmesi önerilen balıklar...

Balık sezonu açıldı! Eylül ayında hangi balık yenir?
Başlık ResmiBalık sezonu açıldı! Eylül ayında hangi balık yenir?

EYLÜL AYINDA HANGİ BALIK YENİR?

Eylül ayıyla birlikte denizlerde hareketlilik artarken palamut, lüfer, sardalya, istavrit, izmarit, barbun, çipura, kırlangıç, kolyoz, akya ve tekir sofralarda tercih edilebilecek balıklar arasında yer alıyor. Kılıç balığı da eylül döneminde tüketilebilen türler arasında bulunuyor. Hamside ise bölgesel farklılıklar görülüyor. Asıl sezonu ilerleyen haftalarda güçlense de Marmara ve Ege'de eylül başından itibaren avlanabiliyor.

Balık sezonu açıldı! Eylül ayında hangi balık yenir?
Başlık ResmiBalık sezonu açıldı! Eylül ayında hangi balık yenir?

EYLÜL AYI BALIKLARI LİSTESİ

Eylül ayında sofralarda tercih edilebilecek başlıca balıklar şöyle:

  • Palamut
  • Lüfer
  • Sardalya
  • İstavrit
  • İzmarit
  • Barbun
  • Çipura
  • Kırlangıç
  • Kolyoz
  • Akya
  • Tekir
  • Kılıç
Balık sezonu açıldı! Eylül ayında hangi balık yenir?
Başlık ResmiBalık sezonu açıldı! Eylül ayında hangi balık yenir?

EYLÜL AYINDA BALIK NASIL PİŞİRİLİR?

Balık türüne göre pişirme yöntemi değişse de ızgara, fırın ve buğulama eylül ayında tüketilen birçok balık için tercih edilebilecek yöntemler arasında. Palamut özellikle fırın ve ızgarada, sardalya ile istavrit ise farklı tariflerle hazırlanabiliyor. Balığın taze olması ve uygun sıcaklıkta saklanması, pişirme yönteminden önce dikkat edilmesi gereken temel noktalardan biri.

Kızartma yerine daha az yağ kullanılan fırın, ızgara veya buğulama yöntemleri tercih edildiğinde yemeğe eklenen yağ miktarı da azaltılabiliyor. Balığı satın aldıktan sonra mümkün olduğunca kısa sürede tüketmek, gözlerinin parlak, solungaçlarının canlı ve etinin sıkı olmasına dikkat etmek tazelik kontrolünde yardımcı olabilir.

Balık sezonu açıldı! Eylül ayında hangi balık yenir?
Başlık ResmiBalık sezonu açıldı! Eylül ayında hangi balık yenir?

BALIK FİYATLARI DÜŞER Mİ?

Av sezonunun açılmasıyla birlikte denizden çıkan ürün miktarının artması, tezgahlardaki fiyatların seyrini doğrudan etkileyebiliyor. Özellikle belirli bir türün bol avlandığı dönemlerde arzın yükselmesiyle fiyatlarda gerileme görülebiliyor. Sezon öncesinde sektör temsilcileri de palamut başta olmak üzere av miktarının artması halinde tüketicinin daha uygun fiyatlarla balığa ulaşabileceğini değerlendirmişti.

İstanbul'da kofananın sezon başında yeniden daha fazla avlanmaya başlamasıyla fiyatında da düşüş görüldüğü bildirildi. Bununla birlikte balığın fiyatı yalnızca av miktarına bağlı değil; tekne yakıtı, nakliye, hava koşulları, balığın boyu ve satış noktasına göre de değişebiliyor. Bu nedenle sezonun genel fiyat tablosunun ilerleyen haftalarda daha net ortaya çıkması bekleniyor.

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Editör : İREM ÖZCAN
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