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Bursa'da kırmızı ışıkta geçen otobüs şoföründen pişkin savunma: "Ne olacak, cezamızı çekeriz"

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Bursa'nın Nilüfer ilçesinde kırmızı ışık ihlali yaparak bir motosiklet sürücüsünü ezilme tehlikesiyle burun buruna getiren özel halk otobüsü şoförünün pişkin tavırları pes dedirtti. Kıl payı hayatta kalan motosikletlinin "Kırmızı ışıkta geçiyorsun, bana vursan ne olacak" şeklindeki haklı tepkisine "Geçerim ben, ne olacak cezamı çekerim" yanıtını veren ve ardından "Plakanı aldım" diyen gence "Selamımı da söyle" diyerek uzaklaşan şoförün o umursamaz anları kask kamerasına saniye saniye yansıdı.

Editör : ERKUT ÇALIKOGLU | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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