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Hafızlık Sınavı sonuçları açıklandı (3.Dönem Hafızlık Sınav sonucu sorgulama)

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Hafızlık Sınavı sonuçları açıklandı (3.Dönem Hafızlık Sınav sonucu sorgulama)
Fotoğraf Başlığı Hafızlık Sınavı sonuçları açıklandı mı? (3.Dönem Hafızlık Sınav sonucu sorgulama)

Diyanet İşleri Bakanlığı 2026 Yılı III. Dönem Hafızlık Tespit Sınav sonuçları için geri sayım sona erdi. Sınava girenler, hafızlık sınav sonuçlarına ilişkin son durumu merak ediyor. Yayımlanan duyuruda Hafızlık Sınavı sonuçları için de tarih verilmişti. Hafızlık Sınavı sonuçları online olarak ilan edildi. Peki, 3.Dönem Hafızlık Sınav sonucu sorgulama nasıl yapılır?

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2026 Yılı III. Dönem Hafızlık Tespit Sınavı sonuçları açıklandı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Kur'an kurslarında ve dışarıdan kendi imkanlarıyla hafızlıklarını tamamlayan öğrenci ve vatandaşlara yönelik 17 Ağustos tarihinde gerçekleştirilen 2026 Yılı III. Dönem Hafızlık Tespit Sınavı sonuçları açıklandı.

Hafızlık Sınavı sonuçları açıklandı mı? (3.Dönem Hafızlık Sınav sonucu sorgulama)
Başlık ResmiHafızlık Sınavı sonuçları açıklandı mı? (3.Dönem Hafızlık Sınav sonucu sorgulama)

HAFIZLIK SINAV SONUCU SORGULAMA

2026 Yılı III. Dönem Hafızlık Tespit Sınavı Diyanet İşleri Başkanlığı Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden sorgulanıyor. Adaylar, sınav yılı ve ilgili sınavı seçerek sonucu görüntüleyebiliyor.

HAFIZLIK SINAV SONUCU SORGULAMA

Editör : ÖZGE YİĞİT
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