Ankara Kalecik'te deprem oldu! İşte AFAD'dan gelen ilk veriler

Ankara’nın Kalecik ilçesinde 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 20.11’de kaydedilen depremin derinliği 11,74 kilometre olarak ölçüldü.

Ankara'nın Kalecik ilçesinde 3 dakika arayla iki deprem meydana geldi. İlk sarsıntı saat 20.08'de 2,6 büyüklüğünde kaydedilirken, saat 20.11'de aynı bölgede 3,9 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Verilere göre saat 20.08'de gerçekleşen 2,6 büyüklüğündeki depremin derinliği 6,98 kilometre olarak ölçüldü.

İkinci depremin derinliği ise 11,74 kilometre olarak belirlendi.

Her iki depremin de merkez üssü Kalecik olarak kayıtlara geçti.

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti anlık olarak takip etmek mümkün. AFAD tarafından yayımlanan listede İzmir, İstanbul, Malatya Kahramanmaraş, Hatay, Düzce, Muğla, Tokat, Bingöl, Manisa ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR Kaynak: HABER MERKEZİ

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