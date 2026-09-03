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Sultanbeyli’de İETT otobüsü kaza yaptı! 1'i bebek 4 yaralı var

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Sultanbeyli’de İETT otobüsü kaza yaptı! 1'i bebek 4 yaralı var

Sultanbeyli’de İETT otobüsü ile otomobil ile çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü ile otobüsteki 3 yolcu yaralandı. Yaralılar arasında bir bebeğin de bulunduğu öğrenilirken, İETT şoförü kontrollerin ardından emniyete götürüldü.

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Battalgazi Mahallesi Karadeniz Caddesi'nde Eren Ö. idaresindeki 34 LN 5520 plakalı otomobille Ergin K.'nin kullandığı İETT otobüsü çarpıştı.

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1'İ BEBEK 4 KİŞİ YARALANDI

Kazada, otomobil sürücüsü ile otobüsteki, biri bebek 3 yolcu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri cadde üzerinde önlem aldı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

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İETT ŞOFÖRÜ EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ

İETT şoförü Ergin K'nin, trafik ekiplerince yapılan kontrollerin ardından önce hastaneye sonrasında da emniyete götürüldüğü öğrenildi.

Editör : SEVDA KILIÇ | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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