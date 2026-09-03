Sultanbeyli’de İETT otobüsü kaza yaptı! 1'i bebek 4 yaralı var

Sultanbeyli’de İETT otobüsü ile otomobil ile çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü ile otobüsteki 3 yolcu yaralandı. Yaralılar arasında bir bebeğin de bulunduğu öğrenilirken, İETT şoförü kontrollerin ardından emniyete götürüldü.

Battalgazi Mahallesi Karadeniz Caddesi'nde Eren Ö. idaresindeki 34 LN 5520 plakalı otomobille Ergin K.'nin kullandığı İETT otobüsü çarpıştı.

1'İ BEBEK 4 KİŞİ YARALANDI

Kazada, otomobil sürücüsü ile otobüsteki, biri bebek 3 yolcu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri cadde üzerinde önlem aldı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

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İETT ŞOFÖRÜ EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ

İETT şoförü Ergin K'nin, trafik ekiplerince yapılan kontrollerin ardından önce hastaneye sonrasında da emniyete götürüldüğü öğrenildi.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SEVDA KILIÇ Kaynak: ANADOLU AJANSI

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