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Ankara'da eylem yapan madencilerin beklediği haber geldi: Gözler şimdi gelecek haftada

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Ankara'da eylem yapan madencilerin beklediği haber geldi: Gözler şimdi gelecek haftada

Ankara'da yaklaşık 40 gündür haklarının ödenmesi için eylem yapan maden işçilerinden 400'ünün kıdem tazminatı ödendi. Türkiye Maden-İş Sendikası Orta Anadolu Şube Başkanı Talih Kocabıyık, mağduriyetin yaklaşık yüzde 80 oranında giderildiğini bildirdi. İşsiz kalan işçilerin yeniden işe alınması ihtimali de görüşmelerde gündeme geldi.

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Ankara'da haklarının ödenmesi talebiyle yaklaşık 40 gündür eylem yapan maden işçilerinin beklediği ödemelerin bir bölümü gerçekleştirildi.

Türkiye Maden-İş Sendikası Orta Anadolu Şube Başkanı Talih Kocabıyık, "Bugün bir ödeme daha yapıldı, ödeme yüklü miktarda oldu. Bugün itibarıyla yaklaşık 400 çalışanın kıdem tazminatının ana paraları ödenmiş durumda" diye konuştu.

Ankara'da eylem yapan madencilerin beklediği haber geldi: Gözler şimdi gelecek haftada
Başlık ResmiAnkara'da eylem yapan madencilerin beklediği haber geldi: Gözler şimdi gelecek haftada
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"Mağduriyetin ne ölçüde giderildiğine" ilişkin soruya Kocabıyık, yaklaşık yüzde 80'inin giderildiği yanıtını verdi.

Şirket sahibi Sebahattin Yıldız'ın da işçilerle bir araya geldiğini belirten Kocabıyık, görüşmede işsiz kalan çalışanların yeniden işe alınmasının değerlendirilmesinin gündeme geldiğini aktardı.

Ankara'da eylem yapan madencilerin beklediği haber geldi: Gözler şimdi gelecek haftada
Başlık ResmiAnkara'da eylem yapan madencilerin beklediği haber geldi: Gözler şimdi gelecek haftada

GÖZLER ENERJİ BAKANLIĞINDAKİ GÖRÜŞMEDE

Kocabıyık, gelecek hafta Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile yapılması planlanan görüşmede, toplu iş sözleşmelerinden kaynaklanan bazı alacaklar ile TMSF döneminde emekli olan çalışanların kıdem tazminatlarına ilişkin konuları da gündeme getireceklerini söyledi.

Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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