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Yaşam

Yaren Leylek göç yolunda! Adem Amca'ya böyle veda etti

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Yaren Leylek göç yolunda! Adem Amca'ya böyle veda etti

Bursa’da yıllardır süren Yaren Leylek ve balıkçı Adem Yılmaz dostluğunda bir göç mevsimi daha sona erdi. Yaren’in güneye göç etmeden önce Adem Amca’ya veda ettiği anlar kameralara yansıdı.

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Bursa’nın Karacabey ilçesindeki Eskikaraağaç Leylek Köyü’nde yıllardır süren Yaren Leylek ve balıkçı Adem Yılmaz dostluğunda bir göç dönemi daha sona erdi. Her yıl köye gelerek Adem Amca’nın teknesine konan Yaren, güneye göç etmeden önce dostuna veda etti.

Gün boyunca yuvasında görülmesi beklenen Yaren Leylek, ilerleyen saatlerde Adem Yılmaz’ın yanına geldi. Ardından yeniden havalanarak güneye doğru yolculuğuna başladı.

Yaren’in göçü öncesinde yaşanan vedalaşma anları ise kameralara yansıdı. Adem Yılmaz, havalanan Yaren’in ardından ellerini açarak onu uğurladı. Köydeki diğer leyleklerin de göç hazırlıkları kapsamında bölgeden ayrıldığı belirtildi.

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GELECEK YIL DÖNMESİ BEKLENİYOR

Yaren Leylek’in kışı geçirmek üzere Afrika’ya doğru uzun bir göç yolculuğuna çıkacağı ifade edildi. Yaren’in kışı Afrika’da geçirdikten sonra gelecek yıl yeniden Eskikaraağaç’a dönmesi bekleniyor.

Editör : SİNEM GÖNEN | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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