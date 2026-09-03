Gabriel Martinelli'den 4 yıllık imza
Suudi Arabistan Pro Ligi takımlarından Al Hilal, Arsenal'in Brezilyalı kanat oyuncusu Gabriel Martinelli ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'in 25 yaşındaki Brezilyalı sol kanat oyuncusu Gabriel Martinelli'nin Suudi Arabistan Pro Ligi takımlarından Al Hilal'e transfer olduğu duyuruldu.
Al Hilal'in açıklamasında, "Martinelli, takıma 4 yıllık sözleşme ile katıldı." bilgisi verildi.
Arsenal'e 2019 yılında transfer olan Brezilyalı futbolcu, İngiliz ekibinde geçirdiği 7 yılda tüm kulvarlarda 278 maça çıkarken 62 gol kaydetti.
Martinelli, Brezilya milli takımında da forma giydiği 27 maçta 5 gol attı.
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