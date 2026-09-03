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Spor

Gabriel Martinelli'den 4 yıllık imza

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Gabriel Martinelli'den 4 yıllık imza

Suudi Arabistan Pro Ligi takımlarından Al Hilal, Arsenal'in Brezilyalı kanat oyuncusu Gabriel Martinelli ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'in 25 yaşındaki Brezilyalı sol kanat oyuncusu Gabriel Martinelli'nin Suudi Arabistan Pro Ligi takımlarından Al Hilal'e transfer olduğu duyuruldu.

Al Hilal'in açıklamasında, "Martinelli, takıma 4 yıllık sözleşme ile katıldı." bilgisi verildi.

Arsenal'e 2019 yılında transfer olan Brezilyalı futbolcu, İngiliz ekibinde geçirdiği 7 yılda tüm kulvarlarda 278 maça çıkarken 62 gol kaydetti.

Martinelli, Brezilya milli takımında da forma giydiği 27 maçta 5 gol attı.

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Editör : EMRAH TAŞÇI | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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