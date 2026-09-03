Ankara'da deprem mi oldu? 3 Eylül Ankara son dakika deprem verileri

Ankara'da yaşayan vatandaşlar, 3 Eylül 2026 Perşembe akşamı meydana gelen deprem nedeniyle sarsıntının merkezini ve büyüklüğünü araştırmaya başladı. AFAD tarafından paylaşılan son deprem verilerine göre Ankara'nın Kalecik ilçesinde 3,9 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. İşte Ankara son dakika deprem verileri...

Ankara deprem son dakika verileri Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından duyuruldu. Deprem saat 20.11.05'te meydana geldi. Yerin 11,74 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntının merkez üssü Kalecik olarak açıklandı. Depremin en yakın yerleşim birimi ise Kalecik ilçesine bağlı Çaykaya oldu.

Ankarada deprem mi oldu? 3 Eylül Ankara son dakika deprem verileri

ANKARA'DA DEPREM Mİ OLDU SON DAKİKA?

AFAD'ın yayımladığı verilere göre Ankara'da deprem meydana geldi. Sarsıntı, 3 Eylül 2026 tarihinde saat 20.11.05'te Kalecik ilçesinde kaydedildi.

Ankara'da yaşanan depremin büyüklüğü 3,9 olarak ölçüldü. AFAD kayıtlarında sarsıntının derinliği ise 11,74 kilometre olarak açıklandı.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : BETÜL TOKKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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