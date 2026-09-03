Tuzlu Kahve oyuncu kadrosu ve iki köklü ailenin geçmişten gelen çatışmaları üzerine kurulan hikayesiyle dikkatleri çekti. Dizinin başrollerinde Eda Ece, Buğra Gülsoy, Nebahat Çehre ve Binnur Kaya gibi deneyimli isimler yer alırken Tuzlu Kahve oyuncuları ve karakterler de merak edildi. Yeni bölüm hangi gün yayınlanacak sorusu ise gündemde.

Uzun süredir evlilik hazırlığı yapan Derin'in hayatı beklemediği bir gerçekle değişirken, yurt dışından Türkiye'ye dönen Mehmet'in gelişi de Aydınoğlu ailesinde yeni gelişmelerin yaşanmasına neden olur. Tuzlu Kahve yeni bölüm hangi gün yayınlanacak sorusu izleyenler tarafından araştırılmaya başlandı. İşte, Tuzlu Kahve oyuncuları ve karakterler...

TUZLU KAHVE OYUNCULARI VE KARAKTERLER

Feryal İpekli - Nebahat Çehre

Derin Kutaygil - Eda Ece

Mehmet Aydınoğlu - Buğra Gülsoy

Hatun Aydınoğlu - Binnur Kaya

Candan Aydınoğlu - Şevval Kaya

Elit İpekli - Yasemin Ergene

Murat Aydınoğlu - Sarp Apak

Aybüke Destan - Ceren Moray

Taylan Kutaygil - Enis Arıkan

Nermin Destan - Hatice Aslan

Tiraje Kutaygil - Nergis Kumbasar

İpek Aydınoğlu - Melis Fis

Beste - Elit Andaç Çam

Melodi - Nazlı Senem Ünal

Adem - Gökçe Özyol

Ünver İpekli - Cengiz Bozkurt

Sitare Kutaygil - Nevra Serezli

Osman Aydınoğlu - Settar Tanrıöğen

Tuzlu Kahve oyuncuları ve karakterler! Yeni bölüm hangi gün yayınlanacak?

TUZLU KAHVE YENİ BÖLÜM HANGİ GÜN, NE ZAMAN?

Tuzlu Kahve'nin yeni bölümü 8 Eylül 2026 Salı günü saat 20.00'de Star TV ekranlarında izleyici karşısına çıkacak.

Tuzlu Kahve oyuncuları ve karakterler! Yeni bölüm hangi gün yayınlanacak?

TUZLU KAHVE 1. BÖLÜMDE NE OLDU?

Yıllardır birbirine düşman olan İpekli ve Kutaygil ailelerinin kızları, farkında olmadan aynı ailenin iki oğluyla karşı karşıya gelir. Selin ve Murat evlilik hazırlıkları yaparken, diğer tarafta Murat’ın Amerika’dan yeni dönen abisi Mehmet’in yolu Derin’le kesişir.

Tuzlu Kahve oyuncuları ve karakterler! Yeni bölüm hangi gün yayınlanacak?

Hakan’la evlenmeye hazırlanan Derin, ihaneti öğrenmesiyle ilişkisini bitirirken, Mehmet’le arasında beklenmedik bir yakınlık başlar. Böylece geçmişten gelen büyük bir düşmanlığın ortasında, iki kızın kaderi Aydınoğlu ailesinin iki kardeşiyle birbirine bağlanır.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : BETÜL TOKKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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