Tuzlu Kahve oyuncuları ve karakterler! Yeni bölüm hangi gün yayınlanacak?
Tuzlu Kahve oyuncu kadrosu ve iki köklü ailenin geçmişten gelen çatışmaları üzerine kurulan hikayesiyle dikkatleri çekti. Dizinin başrollerinde Eda Ece, Buğra Gülsoy, Nebahat Çehre ve Binnur Kaya gibi deneyimli isimler yer alırken Tuzlu Kahve oyuncuları ve karakterler de merak edildi. Yeni bölüm hangi gün yayınlanacak sorusu ise gündemde.
Uzun süredir evlilik hazırlığı yapan Derin'in hayatı beklemediği bir gerçekle değişirken, yurt dışından Türkiye'ye dönen Mehmet'in gelişi de Aydınoğlu ailesinde yeni gelişmelerin yaşanmasına neden olur. Tuzlu Kahve yeni bölüm hangi gün yayınlanacak sorusu izleyenler tarafından araştırılmaya başlandı. İşte, Tuzlu Kahve oyuncuları ve karakterler...
TUZLU KAHVE OYUNCULARI VE KARAKTERLER
Feryal İpekli - Nebahat Çehre
Derin Kutaygil - Eda Ece
Mehmet Aydınoğlu - Buğra Gülsoy
Hatun Aydınoğlu - Binnur Kaya
Candan Aydınoğlu - Şevval Kaya
Elit İpekli - Yasemin Ergene
Murat Aydınoğlu - Sarp Apak
Aybüke Destan - Ceren Moray
Taylan Kutaygil - Enis Arıkan
Nermin Destan - Hatice Aslan
Tiraje Kutaygil - Nergis Kumbasar
İpek Aydınoğlu - Melis Fis
Beste - Elit Andaç Çam
Melodi - Nazlı Senem Ünal
Adem - Gökçe Özyol
Ünver İpekli - Cengiz Bozkurt
Sitare Kutaygil - Nevra Serezli
Osman Aydınoğlu - Settar Tanrıöğen
TUZLU KAHVE YENİ BÖLÜM HANGİ GÜN, NE ZAMAN?
Tuzlu Kahve'nin yeni bölümü 8 Eylül 2026 Salı günü saat 20.00'de Star TV ekranlarında izleyici karşısına çıkacak.
TUZLU KAHVE 1. BÖLÜMDE NE OLDU?
Yıllardır birbirine düşman olan İpekli ve Kutaygil ailelerinin kızları, farkında olmadan aynı ailenin iki oğluyla karşı karşıya gelir. Selin ve Murat evlilik hazırlıkları yaparken, diğer tarafta Murat’ın Amerika’dan yeni dönen abisi Mehmet’in yolu Derin’le kesişir.
Hakan’la evlenmeye hazırlanan Derin, ihaneti öğrenmesiyle ilişkisini bitirirken, Mehmet’le arasında beklenmedik bir yakınlık başlar. Böylece geçmişten gelen büyük bir düşmanlığın ortasında, iki kızın kaderi Aydınoğlu ailesinin iki kardeşiyle birbirine bağlanır.