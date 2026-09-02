Star TV'nin yeni sezon yapımları arasında yer alan Tuzlu Kahve, ilk bölümüyle ekran yolculuğuna başladı. Eda Ece ve Buğra Gülsoy'un başrollerini paylaştığı dizinin ilk bölümünün ardından "Tuzlu Kahve hangi gün yayınlanıyor, 2. bölüm ne zaman?" soruları gündeme geldi. Derin ve Mehmet'in hikayesinin nasıl ilerleyeceğini merak eden izleyiciler yeni bölüm tarihini araştırıyor.

Star TV ekranlarında izleyiciyle buluşan Tuzlu Kahve, geniş oyuncu kadrosu ve aileler arasındaki çatışmaları merkeze alan hikayesiyle yeni sezona giriş yaptı. İlk bölümün ardından dizinin yayın takvimi ve gelecek hafta ekrana gelecek yeni bölümüne ilişkin ayrıntılar merak konusu oldu.

TUZLU KAHVE HANGİ GÜN YAYINLANIYOR?

Tuzlu Kahve her Salı akşamı saat 20.00'de Star TV'de yayınlanıyor. Dizi, ekran yolculuğuna 1 Eylül 2026 Salı günü başladı. Star TV de ilk bölümün ardından yaptığı güncel paylaşımda yapımın salı akşamları saat 20.00'de izleyiciyle buluşacağını duyurdu.

Tuzlu Kahve hangi gün yayınlanıyor? 2. bölüm tarihi

Dizinin hikayesinde İstanbul'un köklü ailelerinden birine mensup Derin ile uzun yıllar yurt dışında yaşadıktan sonra Türkiye'ye dönen Mehmet'in yollarının kesişmesi konu alınıyor. İki karakterin hayatındaki evlilik planları, ailelerin beklentileri ve geçmişten gelen anlaşmazlıklar hikayenin ilerleyen bölümlerinde yeni gelişmelere zemin hazırlayacak.

TUZLU KAHVE 2. BÖLÜM NE ZAMAN?

Tuzlu Kahve'nin 2. bölümü 8 Eylül 2026 Salı günü saat 20.00'de Star TV'de ekrana gelmesi bekleniyor. Kanalın resmi internet sitesinde 2. bölüm fragmanı da yayımlandı.

Tuzlu Kahve hangi gün yayınlanıyor? 2. bölüm tarihi

Tuzlu Kahve'nin ilk bölümünde yıllardır aralarında anlaşmazlık bulunan İpekli ve Kutaygil ailelerinin yolları Aydınoğlu ailesi üzerinden yeniden kesişti. Hakan'la evlilik hazırlığı yapan Derin'in ihaneti öğrenerek ilişkisini bitirmesi ve Mehmet'le beklenmedik şekilde yakınlaşması hikayenin yönünü değiştirdi. İlk bölümün ardından Derin ve Mehmet arasındaki ilişkinin nasıl ilerleyeceği, ailelerin bu yakınlaşmaya nasıl yaklaşacağı yeni bölümün öne çıkan konuları arasında yer alıyor.

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