Nicolas Raskin transferi iptal mi oldu, Beşiktaş'a gelecek mi? İşte son durum!

Beşiktaş'ta transfer döneminin sona ermesine kısa süre kala gündeme gelen Nicolas Raskin transferinde beklenmedik bir gelişme yaşandı. Siyah beyazlıların Rangers forması giyen Belçikalı orta saha oyuncusunu kadrosuna katmak için yürüttüğü görüşmelerde sona yaklaşıldığı ve iki kulüp arasında prensip anlaşmasına varıldığı belirtilirken, transferin gerçekleşmesine ilişkin yeni bir iddia ortaya atıldı. Nicolas Raskin transferi iptal mi oldu, Beşiktaş'a gelecek mi soruları de gündemin odağına yerleşti.

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun Beşiktaş ile Raskin arasındaki görüşmelerin sürdüğünü aktarmasının ardından Sky Sports'tan transfere dair dikkat çeken bir iddia geldi. Nicolas Raskin transferi iptal mi oldu, Beşiktaş'a gelecek mi?

NİCOLAS RASKİN TRANSFERİ İPTAL Mİ OLDU, BEŞİKTAŞ'A GELECEK Mİ?

Beşiktaş'ın Nicolas Raskin transferi için yürüttüğü süreçte flaş bir gelişme yaşandı. Sky Sports tarafından paylaşılan son bilgilere göre Belçikalı futbolcunun Beşiktaş'a transferi iptal oldu.

Transfer sürecinde daha önce olumlu bir ilerleme söz konusuyken Beşiktaş yönetiminin Rangers ile Raskin'in transferi konusunda prensip anlaşmasına ulaştığı belirtilmiş, oyuncuyla yapılacak sözleşmeye ilişkin görüşmelerin ise devam ettiği aktarılmıştı.

Nicolas Raskin transferi iptal mi oldu, Beşiktaşa gelecek mi? İşte son durum!

BEŞİKTAŞ RASKİN İÇİN NE TEKLİF ETMİŞTİ?

Beşiktaş'ın Nicolas Raskin için Rangers'a kiralama formülü üzerinden teklif sunduğu belirtildi.

Siyah beyazlıların önerisinde zorunlu satın alma opsiyonunun bulunmadığı ifade edildi. Beşiktaş'ın Belçikalı futbolcuyu kiralık olarak kadrosuna katmayı planladığı, transferin kalıcı hale gelmesi konusunda ise zorunlu bir satın alma maddesinin yer almadığı aktarılmıştı. Son gelişmelerin ardından Nicolas Raskin Beşiktaş transferi için iptal iddiası ortaya atıldı.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : BETÜL TOKKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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