Can Armando Güner'e Süper Lig'den teklif: Galatasaray'ın transfer cevabı

Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, Galatasaray'ın genç oyuncusu Can Armando Güner'i transfer etmek için harekete geçti. Karadeniz kulübünün, gözden çıkardığı bonservis belli oldu. Ancak sarı-kırmızılılar, transferin kiralık olarak gerçekleşmesini istiyor.

Samsunspor, geçtiğimiz sezonun devre arasında Alman ekibi Borussia Mönchengladbach'tan 350 bin euroya Galatasaray’a geçen Can Armando Güner’i geri satın alma maddesi de ekleyerek, bonservisiyle transfer etmek istiyor.

GALATASARAY'DAN 1,5 MİLYON EUROYA RET

HT Spor'da yer alan habere göre; Karadeniz kulübü, 18 yaşındaki kanat oyuncusu için 1,5 milyon euro bonservis önerdi. Galatasaray ise bu transferin kiralık olarak gerçekleşmesi yönünde karar aldı.

Can Armando Güner'in, Galatasaray ile 30 Haziaran 2030'a kadar sözleşmesi bulunuyor.

GALATASARAY PERFORMANSI

Sarı-kırmızılı takımın formasıyla sadece 2 maçta toplam 14 dakika forma şansı bulan Can Armando Güner, düzenli oynayabileceği bir takıma gitmeye sıcak bakıyor.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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