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Dünya

Bişkek'te gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üzerindeydi! ŞİÖ Zirvesi'nden dikkat çeken kare

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Bişkek'te gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üzerindeydi! ŞİÖ Zirvesi'nden dikkat çeken kare

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi'nin genişletilmiş oturumuna katılmak üzere Bişkek'teki Ordo Kongre Merkezi'ne geldi.

Bişkek'te gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üzerindeydi! ŞİÖ Zirvesi'nden dikkat çeken kare

CAPAROV KARŞILADI

Erdoğan'ı kongre merkezine gelişinde Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadr Caparov karşıladı.

Liderlerin Ordo Kongre Merkezi'ne gelişlerinin tamamlanmasının ardından zirvenin geleneksel aile fotoğrafı çekimine geçildi.

Bişkek'te gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üzerindeydi! ŞİÖ Zirvesi'nden dikkat çeken kare

ERDOĞAN AİLE FOTOĞRAFINDA YERİNİ ALDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan da ŞİÖ+ Zirvesi'ne katılan diğer liderlerle birlikte aile fotoğrafında yer aldı.
 

Bişkek'te gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üzerindeydi! ŞİÖ Zirvesi'nden dikkat çeken kare

Cumhurbaşkanı Erdoğan, çekim sırasında Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman'ın arasında durdu.

Aile fotoğrafının ardından ŞİÖ Zirvesi'nin genişletilmiş oturumuna geçildi.

Editör : MÜZEYYEN BIYIK | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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