Bişkek'te gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üzerindeydi! ŞİÖ Zirvesi'nden dikkat çeken kare
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi'nin genişletilmiş oturumuna katılmak üzere Bişkek'teki Ordo Kongre Merkezi'ne geldi.
CAPAROV KARŞILADI
Erdoğan'ı kongre merkezine gelişinde Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadr Caparov karşıladı.
Liderlerin Ordo Kongre Merkezi'ne gelişlerinin tamamlanmasının ardından zirvenin geleneksel aile fotoğrafı çekimine geçildi.
ERDOĞAN AİLE FOTOĞRAFINDA YERİNİ ALDI
Cumhurbaşkanı Erdoğan da ŞİÖ+ Zirvesi'ne katılan diğer liderlerle birlikte aile fotoğrafında yer aldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, çekim sırasında Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman'ın arasında durdu.
Aile fotoğrafının ardından ŞİÖ Zirvesi'nin genişletilmiş oturumuna geçildi.