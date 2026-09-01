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Dünya

Hindistan'da korkunç patlama! Aralarında çocukların da olduğu çok sayıda ölü ve yaralı var

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Hindistan'da korkunç patlama! Aralarında çocukların da olduğu çok sayıda ölü ve yaralı var

Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletindeki havai fişek fabrikasında meydana gelen patlama sonucu aralarında çocukların da bulunduğu 11 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Olayın ardından başlatılan arama kurtarma çalışmaları sürerken, ölü sayısının artabileceğinden şüphe ediliyor.

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Uttar Pradeş'in Kaushambi bölgesindeki bir havai fişek fabrikasında patlama meydana geldi.

Hindistan'da korkunç patlama! Aralarında çocukların da olduğu çok sayıda ölü ve yaralı var
Başlık ResmiHindistan'da korkunç patlama! Aralarında çocukların da olduğu çok sayıda ölü ve yaralı var

PATLAMADA 11 KİŞİ CAN VERDİ

NDTV kanalının haberine göre yetkililer, aralarında çocukların da bulunduğu 11 kişinin patlamanın ardından kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybettiğini açıkladı. Hayatını kaybedenlerin tamamının fabrika yakınlarında ikamet ettiğini kaydeden yetkililer, 5 yaralının da tedavisinin sürdüğünü belirtti.

Hindistan'da korkunç patlama! Aralarında çocukların da olduğu çok sayıda ölü ve yaralı var
Başlık ResmiHindistan'da korkunç patlama! Aralarında çocukların da olduğu çok sayıda ölü ve yaralı var

Civardaki yapılarda yıkıma ve hasara neden olan patlamanın ardından enkaz kaldırma ve arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Patlama nedeniyle ölü sayısının artabileceği değerlendiriliyor.

Hindistan Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Başbakan Narendra Modi, patlama sonucu hayatını kaybedenlerin ailelerine taziye ve yaralılara acil şifa diledi.

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Editör : ZEYNEP ERDİVANLI | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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