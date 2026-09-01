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Doktorlar artık şans vermiyordu… Murat Dalkılıç’ın 13. ameliyat sonrası yüzünü güldüren gelişme

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Doktorlar artık şans vermiyordu… Murat Dalkılıç’ın 13. ameliyat sonrası yüzünü güldüren gelişme

Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden Murat Dalkılıç, son dönemde müzik kariyerinden çok geçirdiği operasyonlar ve yüzündeki değişimle gündeme geldi. Çocukluk yıllarından bu yana burnundaki sağlık sorunlarıyla mücadele eden ünlü şarkıcı, bugüne kadar 13 kez ameliyat masasına yattı. Uzun ve zorlu bir tedavi sürecinden geçen Dalkılıç, Kıbrıs konseri öncesinde sağlık durumuyla ilgili son gelişmeleri paylaştı.

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2008 yılında “Kasaba” şarkısıyla müzik dünyasında geniş kitlelere ulaşan Dalkılıç, kariyeri boyunca “La Fontaine”, “Bir Güzellik Yap”, “Lüzumsuz Savaş”, “Kader” ve “Bu Nasıl Aşk” gibi parçalarıyla adından söz ettirdi. Özel hayatıyla da sık sık magazin gündemine gelen şarkıcı, son yıllarda ise özellikle yüzündeki değişim nedeniyle sosyal medyada gündem oldu.

ÇOCUKLUĞUNDAN BERİ MÜCADELE EDİYOR

Dalkılıç, hakkında yapılan estetik yorumlarının gerçeği yansıtmadığını, yaşadığı değişimin temelinde yıllardır devam eden sağlık problemlerinin bulunduğunu daha önce de açıklamıştı. Şarkıcının anlattığına göre sorunları çocukluk döneminde başladı. İlk ameliyatında burun bölgesindeki kıkırdak dokusunun zarar görmesi ve zaman içerisinde burun yapısında çökme meydana gelmesi, sonraki yıllarda çok sayıda operasyon geçirmesine neden oldu.

Doktorlar artık şans vermiyordu… Murat Dalkılıç’ın 13. ameliyat sonrası yüzünü güldüren gelişme
Başlık ResmiDoktorlar artık şans vermiyordu… Murat Dalkılıç’ın 13. ameliyat sonrası yüzünü güldüren gelişme

13. AMELİYATIN ARDINDAN RAHAT NEFES ALMAYA BAŞLADI

Burnunun yeniden yapılandırılması amacıyla kulağından ve kaburgasından kıkırdak alınan Dalkılıç, operasyonların ardından çeşitli komplikasyonlarla da mücadele etti. Enfeksiyonun beyne yayılması ve menenjit riskiyle karşı karşıya kaldığını belirten sanatçı, yaklaşık 11 saat süren iki ağır ameliyat geçirdiğini ve bu süreçte günlerce komada kaldığını ifade etmişti.

Doğal kıkırdak dokusunun tükenmesinin ardından medikal protez kullanılan Dalkılıç, 13’üncü operasyon sonrasında ise tedavisinde olumlu gelişmeler yaşandığını söyledi.

Doktorlar artık şans vermiyordu… Murat Dalkılıç’ın 13. ameliyat sonrası yüzünü güldüren gelişme
Başlık ResmiDoktorlar artık şans vermiyordu… Murat Dalkılıç’ın 13. ameliyat sonrası yüzünü güldüren gelişme

DOKTORLAR ŞANS VERMİYORDU

Kıbrıs konseri öncesinde basın mensuplarının sorularını cevaplayan ünlü şarkıcı, doktorların bir noktadan sonra iyileşme konusunda şans vermediğini belirterek, “Kendimi iyi hissediyorum artık” dedi. Nefes alma sorunlarının da büyük ölçüde geride kaldığını ifade eden Dalkılıç, uzun yıllar süren sağlık mücadelesinin ardından yeniden sahnelere dönmenin mutluluğunu yaşadı.

Editör : MELİN ÖZTÜRK | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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