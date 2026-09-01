Öğretmenlerin Eylül mesleki çalışma programı kapsamında yeni eğitim öğretim yılı öncesindeki seminer süreci başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen takvimde çalışmaların ilk bölümü ÖBA üzerinden çevrim içi, ikinci bölümü ise görev yerlerinde yüz yüze gerçekleştirilecek. Öğretmenler, ÖBA Eylül seminerinin son tamamlanma tarihi ve mesleki çalışma takvimine ilişkin ayrıntıları araştırıyor.

2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde öğretmenlerin katılacağı mesleki çalışmalar için belirlenen takvim uygulanmaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı, çevrim içi eğitimlerin ardından programın yüz yüze çalışmalarla devam edeceğini duyurdu

ÖBA EYLÜL SEMİNERİ NE ZAMAN BİTİYOR?

2026 Eylül Dönemi Mesleki Çalışma Semineri, 6 Eylül 2026 Pazar günü saat 23.59'da sona erecek. Eğitim, 1 Eylül Salı günü saat 08.00 itibarıyla Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) üzerinden erişime açıldı. Öğretmen ve yöneticilerin çevrim içi semineri belirtilen süre içerisinde tamamlamaları gerekiyor.

Bakanlığa bağlı okul ve kurumlarda görev yapan öğretmen ve yöneticiler için hazırlanan programın ardından Eylül mesleki çalışmalarının ikinci aşamasına geçilecek.

ÖBA Eylül semineri ne zaman bitiyor? Öğretmen seminerleri başladı

ÖBA EYLÜL SEMİNERİNE NEREDEN GİRİLİR?

Çevrim içi mesleki çalışma eğitimlerine Milli Eğitim Bakanlığının Öğretmen Bilişim Ağı üzerinden erişilebiliyor. ÖBA'da "2026 Eylül Dönemi Mesleki Çalışma Semineri" başlığı altında öğretmenlerin görev alanlarına göre eğitimler bulunuyor.

ÖBA Eylül semineri ne zaman bitiyor? Öğretmen seminerleri başladı

ÖĞRETMEN SEMİNERLERİ BAŞLADI

Öğretmenlerin Eylül dönemi seminerleri 1 Eylül 2026 Salı günü başladı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıkladığı programa göre 1-4 Eylül tarihleri arasındaki mesleki çalışmalar çevrim içi gerçekleştirilecek. ÖBA üzerinden erişime açılan seminerin tamamlanması için ise öğretmenlere 6 Eylül Pazar günü saat 23.59'a kadar süre tanındı. Böylece öğretmenler çevrim içi eğitimi kendilerine tanımlanan süre içerisinde tamamlayabilecek.

ÖBA Eylül semineri ne zaman bitiyor? Öğretmen seminerleri başladı

İkinci hafta gerçekleştirilecek yüz yüze çalışmalarda Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında öğretim programı değişikliği olan ve daha önce eğitim almamış öğretmenlerimiz, il millî eğitim müdürlüklerince yapılacak planlama doğrultusunda eğitime alınacaktır. Söz konusu eğitim dışındaki günlerde ise okul/kurum müdürlüklerince hazırlanan mesleki çalışmalara katılacaklardır.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında alanında program değişikliği olup daha önce eğitim alanlar ile alanında program değişikliği olmayan öğretmenlerimiz ise okul/kurum müdürlüklerince hazırlanan program doğrultusunda mesleki çalışmalarını gerçekleştirecek. Yönetici ve öğretmenler, belirtilen çalışmalara katılmaları durumunda 2026-2027 eğitim öğretim yılı Eylül dönemi mesleki çalışmalarını yapmış sayılacaktır.

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