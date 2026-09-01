Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Ekonomi

Konkordato ilan etti! 36 yıllık ünlü mutfak markası iflasın eşiğinde

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Konkordato ilan etti! 36 yıllık ünlü mutfak markası iflasın eşiğinde
Fotoğraf Başlığı Her evde kullanılıyordu! 36 yıllık ünlü mutfak markası iflasın eşiğinde

''Avesta Ev Aletleri'' konkordato talebinde bulundu. Finansal sıkıntılar nedeniyle başvuruda bulunan şirketin mali dengesi yüzde 62 oranında düşüş yaşarken, şirket hakkında geçici konkordato mühleti kararı verildi.

Özetle Dinle
Kaydet
a- | +A

İstanbul'un ev aletleri üretimi yapan firmalarından biri olan ''Avesta Ev Aletleri'' konkordato talebinde bulundu. 1990 yılından bu yana Çay-kahve makinesi, semaver, ızgara, kızarma cihazı, ekmek kızartma makinesi, mutfak robotu, blender, mikser, meyve sıkacağı, et kıyma makinesi, tost makinesi, fritöz gibi cihazları üreten dev firma finansal sıkıntılar nedeniyle İstanbul 3. Asliye Ticaret Mahkemesine başvurdu. Ayrıca şirket hakkında geçici konkordato mühlet kararı verilirken, borçlarını yeniden yapılandırabilmek amacıyla başvuruda bulunduklarını aktarıldı.

ÖNERİLEN HABERLER
Togg
EKONOMİ

Togg'da ortaklar değişiyor mu? Turkcell, Vestel ve Anadolu Grubu'ndan peş peşe KAP açıklaması

ŞİRKETİN GELİRLERİ YÜZDE 62 DÜŞTÜ

Şirketin mali dengesine bakıldığında gelirlerinde 2025 yılında bir önceki yıla kıyasla yüzde 62 oranında düşüş yaşandı.

Her evde kullanılıyordu! 36 yıllık ünlü mutfak markası iflasın eşiğinde
Başlık ResmiHer evde kullanılıyordu! 36 yıllık ünlü mutfak markası iflasın eşiğinde

2023 yılında 368 bin 794 lira matrah üzerinden 92 bin 198 lira vergi tahakkuk edildi. 2024 yılında matrah 3 milyon 414 bin 302 liraya, vergi tahakkuku ise 853 bin 575 liraya yükseldi. 2025 yılında ise şirketin matrahı 1 milyon 290 bin 471 liraya, vergi tahakkuku da 322 bin 617 liraya geriledi.

Her evde kullanılıyordu! 36 yıllık ünlü mutfak markası iflasın eşiğinde
Başlık ResmiHer evde kullanılıyordu! 36 yıllık ünlü mutfak markası iflasın eşiğinde

2 konkordato komiserinin atandığı bu davada alacaklılara itiraz edebilme hakkı tanındı. Karara göre İcra İflas Kanunu'nun 288'inci maddesi gereğince 7 günlük kesin süre içerisinde dilekçe ile mahkemeye müracaat ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hal bulunmadığını delilleri ile birlikte ileri sürerek konkordato talebinin reddini isteyebilecek.

Editör : EMİNE GÜL KARAKAŞ | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Ekonomi
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
"ÜÇ MÜSLÜMAN GÜÇ BİR ARADA"
Kritik anlaşma İsrail ve Yunanistan'ın uykularını kaçırdı
ORTAKLAR DEĞİŞİYOR MU?
ORTAKLAR DEĞİŞİYOR MU?
Turkcell, Vestel ve Anadolu Grubu'ndan KAP açıklaması
MİLYONLAR HAVAYA UÇTU
MİLYONLAR HAVAYA UÇTU
Bolu Belediyesi'ne hayalet araç operasyonu!
YUNAN ŞÜPHESİ!
YUNAN ŞÜPHESİ!
Sahipleri Türk mühendisleri dinlememiş
İKİ ÜLKEYE KALKAN OLDU
İKİ ÜLKEYE KALKAN OLDU
38 İHA'nın vurulduğu sınırda Türk F-16'ları havalandı!
BORSANIN YENİSİ ZİRVEDE!
BORSANIN YENİSİ ZİRVEDE!
Hisselerdeki prim, ağustosta %300’e dayandı
GÖNLÜNDEKİ ASLAN’A GELDİ
GÖNLÜNDEKİ ASLAN’A GELDİ
F.Bahçe ve Trabzon'u reddetti, G.Saray'ı seçti
MOTORİNE ÖTV ZAMMI!
MOTORİNE ÖTV ZAMMI!
Fiyat gece yarısı değişti
DEPREMZEDEYE İKİNCİ YIKIM!
DEPREMZEDEYE İKİNCİ YIKIM!
Yuva kurmak için aldığı evde dolandırıcılık şoku
KONKORDATO İLAN ETTİ!
KONKORDATO İLAN ETTİ!
36 yıllık ünlü mutfak markası iflasın eşiğinde
PARAYI ALDI, TANITMADI!
PARAYI ALDI, TANITMADI!
Vedat Milor hakkında olay iddia
'150 BİN TL' DETAYI
'150 BİN TL' DETAYI
Milli antrenör cinayetinde yeni detaylar!
TÜM İHTİMALLER MASADA
TÜM İHTİMALLER MASADA
Tarihte ilk olan deniz faciası sabotaj mı?
YEDEK DEĞİL ÇİLEK!
YEDEK DEĞİL ÇİLEK!
Fenerbahçe'de Vedat Muriç şov
DESTEK VE HEDEF FİYAT GELDİ!
DESTEK VE HEDEF FİYAT GELDİ!
Altındaki düşüş alım fırsatı mı?
TEŞHİR OYUNUNA AĞIR FATURA
TEŞHİR OYUNUNA AĞIR FATURA
Vitrinde var, satışta yok dönemi bitiyor!
TIR DORSESİNE SAKLANMIŞ!
TIR DORSESİNE SAKLANMIŞ!
Arif Kocabıyık yurt dışına kaçarken yakalandı
O ŞAHIS GÖZALTINDA!
O ŞAHIS GÖZALTINDA!
"Kafalarını keseceğim" dedi, Türkiye'yi ayağa kaldırdı
TIMES MEYDANI'NDA SALDIRI!
TIMES MEYDANI'NDA SALDIRI!
Saldırgan ile 1 mağdur hayatını kaybetti
BİZİMLE BOY ÖLÇÜŞEMEZSİNİZ
BİZİMLE BOY ÖLÇÜŞEMEZSİNİZ
Ateş olsa cirmi kadar yer yakar!
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Hobi olarak arıcılığa başladı: 3 kovanı vardı, şimdi sayıyı 250 kovana çıkardı
3 kovanı vardı, şimdi sayıyı 250 kovana çıkardı!
Kaydet
Bişkek'te tercümansız Türkçe sohbet kırıp geçirdi! Aliyev'in getirdiği İstisu'yu görünce Pezeşkiyan' sitem etti
Bişkek'te tercümansız Türkçe sohbet kırıp geçirdi! Aliyev'in getirdiği İstisu'yu görünce Pezeşkiyan' sitem etti
Kaydet
Zirve için Bişkek'e gelen Ermenistan Başbakanı sabah sporunu ihmal etmedi: Kilometrelerce pedal çevirdi
Zirve için Bişkek'e gelen Ermenistan Başbakanı sabah sporunu ihmal etmedi:
Kaydet
SONRAKİ HABER
Soru 0 / 6
Türkiye Gazetesi dijital abonelik ve arşiv kampanyamızı ilk nereden duydunuz?

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.