Konkordato ilan etti! 36 yıllık ünlü mutfak markası iflasın eşiğinde

''Avesta Ev Aletleri'' konkordato talebinde bulundu. Finansal sıkıntılar nedeniyle başvuruda bulunan şirketin mali dengesi yüzde 62 oranında düşüş yaşarken, şirket hakkında geçici konkordato mühleti kararı verildi.

İstanbul'un ev aletleri üretimi yapan firmalarından biri olan ''Avesta Ev Aletleri'' konkordato talebinde bulundu. 1990 yılından bu yana Çay-kahve makinesi, semaver, ızgara, kızarma cihazı, ekmek kızartma makinesi, mutfak robotu, blender, mikser, meyve sıkacağı, et kıyma makinesi, tost makinesi, fritöz gibi cihazları üreten dev firma finansal sıkıntılar nedeniyle İstanbul 3. Asliye Ticaret Mahkemesine başvurdu. Ayrıca şirket hakkında geçici konkordato mühlet kararı verilirken, borçlarını yeniden yapılandırabilmek amacıyla başvuruda bulunduklarını aktarıldı.

ŞİRKETİN GELİRLERİ YÜZDE 62 DÜŞTÜ

Şirketin mali dengesine bakıldığında gelirlerinde 2025 yılında bir önceki yıla kıyasla yüzde 62 oranında düşüş yaşandı.

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2023 yılında 368 bin 794 lira matrah üzerinden 92 bin 198 lira vergi tahakkuk edildi. 2024 yılında matrah 3 milyon 414 bin 302 liraya, vergi tahakkuku ise 853 bin 575 liraya yükseldi. 2025 yılında ise şirketin matrahı 1 milyon 290 bin 471 liraya, vergi tahakkuku da 322 bin 617 liraya geriledi.

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2 konkordato komiserinin atandığı bu davada alacaklılara itiraz edebilme hakkı tanındı. Karara göre İcra İflas Kanunu'nun 288'inci maddesi gereğince 7 günlük kesin süre içerisinde dilekçe ile mahkemeye müracaat ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hal bulunmadığını delilleri ile birlikte ileri sürerek konkordato talebinin reddini isteyebilecek.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : EMİNE GÜL KARAKAŞ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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