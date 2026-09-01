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Dünya

Zirve için Bişkek'e gelen Ermenistan Başbakanı sabah sporunu ihmal etmedi: Kilometrelerce pedal çevirdi

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Zirve için Bişkek'e gelen Ermenistan Başbakanı sabah sporunu ihmal etmedi: Kilometrelerce pedal çevirdi
Fotoğraf Başlığı Zirve için Bişkeke gelen Ermenistan Başbakanı sabah sporunu ihmal etmedi: Kilometrelerce pedal çevirdi

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Zirvesi başladı. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, zirveye katılmak için geldiği Bişkek'te güne 31 kilometre bisiklet sürerek başladı. O anlar kısa sürede sosyal medya gündemine düşerken, kullanıcılardan da yorum yağdı.

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Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'teki Irıs Ordo Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi başladı. Ev sahibi Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, ŞİÖ üyesi ülkelerin liderleri İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Hindistan Başbakanı Narendra Modi'yi tek tek karşıladı.

Ermenistan Başbakanı Paşinyan ise ŞİÖ Zirvesi için bulunduğu Bişkek'te güne pedal çevirerek başladı.

Zirve için Bişkeke gelen Ermenistan Başbakanı sabah sporunu ihmal etmedi: Kilometrelerce pedal çevirdi
Başlık ResmiZirve için Bişkeke gelen Ermenistan Başbakanı sabah sporunu ihmal etmedi: Kilometrelerce pedal çevirdi

ZİRVEYE PEDAL ÇEVİREREK BAŞLADI

Başbakan Paşinyan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, sabah saatlerinde bisiklet turuna çıktığını belirterek, "Bişkek'te güne 31 kilometrelik bisiklet turuyla başladık" ifadesini kullandı. O anlar kısa sürede sosyal medya gündemine düşerken, kullanıcılardan da çok sayıda yorum aldı.

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Editör : ZEYNEP ERDİVANLI | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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