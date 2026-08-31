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Bişkek'te renkli görüntüler: Cumhurbaşkanı Erdoğan Türk kafilesini ayakta selamladı

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Bişkek'te renkli görüntüler: Cumhurbaşkanı Erdoğan Türk kafilesini ayakta selamladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Teşkilatı Zirvesi kapsamında bulunduğu Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te 6'ncı Dünya Göçebe Oyunları'nın açılış törenine katıldı. Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Türkiye'yi temsil eden kafileyi törende ayakta selamlayarak alkışladı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te düzenlenen 6'ncı Dünya Göçebe Oyunları Açılış Töreni'ne katıldı.

Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile konakladığı otelden törenin gerçekleştirileceği Bişkek Arena Stadyumu'na geçti. Erdoğan çifti, stadyum girişinde Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ve eşi Aygül Caparova tarafından karşılandı.

Bişkek'te renkli görüntüler: Cumhurbaşkanı Erdoğan Türk kafilesini ayakta selamladı
Başlık ResmiBişkek'te renkli görüntüler: Cumhurbaşkanı Erdoğan Türk kafilesini ayakta selamladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Caparov çifti bir süre sohbet ettikten sonra günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi. Erdoğan, daha sonra törene katılan diğer liderlerle birlikte Dünya Göçebe Oyunları'nın açılışını izledi.

Tören kapsamında gerçekleştirilen geçiş sırasında Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, oyunlarda Türkiye'yi temsil eden kafileyi ayakta selamlayarak alkışladı.

Bişkek'te renkli görüntüler: Cumhurbaşkanı Erdoğan Türk kafilesini ayakta selamladı
Başlık ResmiBişkek'te renkli görüntüler: Cumhurbaşkanı Erdoğan Türk kafilesini ayakta selamladı

EMİNE ERDOĞAN'DAN PAYLAŞIM

Emine Erdoğan da Dünya Göçebe Oyunları'nın açılış törenine ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Bişkek'te düzenlenen organizasyona katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Emine Erdoğan, göçebe kültürünün asırlar boyunca aktarılan zenginliğine ve geleneklerine vurgu yaptı.

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Erdoğan'ın paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

"Şanghay İşbirliği Teşkilatı Zirvesi kapsamında ziyaret ettiğimiz Bişkek'te, 6'ncı Dünya Göçebe Oyunları Açılış Töreni'ne katılmaktan mutluluk duyduk. Kökleri asırlar öncesine uzanan göçebe kültürünün zenginliğine ve geçmişten bugüne taşınan kadim geleneklerin görkemine tanıklık ettik. Bu vesileyle Kırgızistan'ın Bağımsızlık Günü'nün 35'inci yıl dönümünü kutluyor, dost ve kardeş Kırgız halkına refah ve esenlik temenni ediyorum."

Bişkek'te renkli görüntüler: Cumhurbaşkanı Erdoğan Türk kafilesini ayakta selamladı
Başlık ResmiBişkek'te renkli görüntüler: Cumhurbaşkanı Erdoğan Türk kafilesini ayakta selamladı
Editör : SİNEM GÖNEN | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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