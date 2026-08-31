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Spor

Fenerbahçe ayrılığı duyurdu: "Transfer için izin verildi"

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Fenerbahçe ayrılığı duyurdu:
Fotoğraf Başlığı Fenerbahçe ayrılığı duyurdu: Transfer için izin verildi

Fenerbahçe, Brezilyalı savunma oyuncusu Diego Carlos'un Parma Calcio'ya transferi için İtalya'ya gitmesine izin verildiğini açıkladı.

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Sarı lacivertliler, 33 yaşındaki savunmacının İtalya Serie A ekiplerinden Parma Calcio'ya transferi konusunda önemli bir adım atıldığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, Diego Carlos ile varılan karşılıklı mutabakat doğrultusunda oyuncuya Parma adına sağlık kontrollerinden geçmesi ve transfer görüşmelerini gerçekleştirmesi için izin verildiği belirtildi.

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"TRANSFER İÇİN İZİN VERİLDİ"

Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Diego Carlos ile varılan karşılıklı mutabakat doğrultusunda, İtalya’nın Parma Calcio Kulübü adına sağlık kontrollerinden geçmesi ve transfer görüşmelerini gerçekleştirmesi amacıyla oyuncumuza izin verilmiştir.

Sağlık kontrollerinin ve transfer görüşmelerinin tamamlanmasının ardından sürece ilişkin gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacaktır." denildi.

Editör : EMRAH TAŞÇI | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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