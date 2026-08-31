Girne'deki feribot faciasında yeni gelişme! Cenazeleri Türkiye'ye getirildi...
KKTC'nin Girne açıklarında alabora olan yolcu gemisinde hayatını kaybeden Mersinli Hüseyin Özdemir ve Reyhan Verim'in cenazeleri, uçakla Çukurova Uluslararası Havalimanı'na getirildi. Yarın düzenlenecek törenlerin ardından toprağa verilecek.
Girne'den Mersin'in Taşucu Limanı'na seyir halindeyken alabora olan yolcu gemisinde 8 kişi hayatını kaybetmiş, 20 kişi ise kaybolmuştu.
Hayatını kaybedenler arasında olan bulunan Mersinli Hüseyin Özdemir ve Reyhan Verim'in cenazeleri, işlemlerin tamamlanmasının ardından uçakla Çukurova Uluslararası Havalimanı'na getirildi. Havalimanında Mersin Valisi Atilla Toros ve yakınları tarafından teslim alınan cenazeler, işlemlerin ardından morga gönderildi.
Hüseyin Özdemir ve Reyhan Verim'in cenazelerinin yarın düzenlenecek törenlerin ardından toprağa verileceği öğrenildi.
Türkiye'den Girne'deki arama çalışmalarına destek! Yarın yola çıkıyor, bin metreye kadar müdahale edebiliyor
Girne açıklarında yaşanan facianın ardından bölgede kayıp 20 kişiyi arama-kurtarma çalışmaları ise devam ediyor.