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Girne'deki feribot faciasında yeni gelişme! Cenazeleri Türkiye'ye getirildi...

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Girne'deki feribot faciasında yeni gelişme! Cenazeleri Türkiye'ye getirildi...

KKTC'nin Girne açıklarında alabora olan yolcu gemisinde hayatını kaybeden Mersinli Hüseyin Özdemir ve Reyhan Verim'in cenazeleri, uçakla Çukurova Uluslararası Havalimanı'na getirildi. Yarın düzenlenecek törenlerin ardından toprağa verilecek.

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Girne'den Mersin'in Taşucu Limanı'na seyir halindeyken alabora olan yolcu gemisinde 8 kişi hayatını kaybetmiş, 20 kişi ise kaybolmuştu.

Girne'deki feribot faciasında yeni gelişme! Cenazeleri Türkiye'ye getirildi...
Başlık ResmiGirne'deki feribot faciasında yeni gelişme! Cenazeleri Türkiye'ye getirildi...



Hayatını kaybedenler arasında olan bulunan Mersinli Hüseyin Özdemir ve Reyhan Verim'in cenazeleri, işlemlerin tamamlanmasının ardından uçakla Çukurova Uluslararası Havalimanı'na getirildi. Havalimanında Mersin Valisi Atilla Toros ve yakınları tarafından teslim alınan cenazeler, işlemlerin ardından morga gönderildi.

Girne'deki feribot faciasında yeni gelişme! Cenazeleri Türkiye'ye getirildi...
Başlık ResmiGirne'deki feribot faciasında yeni gelişme! Cenazeleri Türkiye'ye getirildi...



Hüseyin Özdemir ve Reyhan Verim'in cenazelerinin yarın düzenlenecek törenlerin ardından toprağa verileceği öğrenildi.

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Girne açıklarında yaşanan facianın ardından bölgede kayıp 20 kişiyi arama-kurtarma çalışmaları ise devam ediyor.

Editör : SEVDA KILIÇ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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