KKTC'den Mersin'e giderken alabora olan ve 8 kişinin hayatını kaybettiği gemi faciası yürekleri yaktı. 20 kişinin kayıp olduğunu duyuran KKTC Başbakanı Ünal Üstel, kendisine tepki gösteren bir vatandaşa "Kim ise suçlu, cezasını çekecek sevgili kardeşim. Gözünün yaşlarına bakmayacağız" sözleriyle cevap verdi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne kenti açıklarında meydana gelen feribot kazasının ardından 8 kişi hayatını kaybederken; kayıp kişileri arama çalışmaları sürüyor.

Faciaya ilişkin son gelişmeleri aktaran KKTC Başbakanı Ünal Üstel, basın açıklaması yaptı.

"ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRATLA DEVAM EDİYOR"

Daha önce 18 olarak açıklanan kayıp sayısının 20 olduğunu belirten Üstel, "8 insanımızın isimleri de belli ve ailelerine bunların cenazeleri vermeye başlandı. O doğrultuda 20 kaybımıza bütün hızıyla, gerek Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak, gerekse Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti olarak ulaşmak için bütün çalışmalar son sürat devam etmektedir." dedi.

8 ölü, 20 kayıp! Acılı vatandaştan, KKTC Başbakanı Üstel'e canlı yayında tepki

KAYIP SAYISI 18'DEN 20'YE ÇIKTI

Gazetecilerin kayıp sayısının artmasına ilişkin sorusunu da cevaplandıran Üstel, şöyle konuştu:

Biz devlet olarak elimizden ne gelirse vatandaşımıza hizmet etmeye çalışırız. Kayıp olan 20 insanımız var. Vefat eden 8 insanımız var. Şimdi hepiniz biliyorsunuz ki bu gemiden kurtarılan vatandaşlarımız hem Girne Akçiçek, hem Girne Askeri Hastane, Lefkoşa Nalbantoğlu ve Yakın Doğu Hastanesi'ne yerleştirildiler. Ve biz gemi yolcu listesiyle bu isimleri çakıştırdığımız zaman bu rakam şöyle çıktı. O yüzden daha 40 kişi var teyit edilecek. 40 kişi teyit edilmeden aranan ve kayıp olan 20 kişi var.

VATANDAŞTAN TEPKİ

Toplantıda araya giren bir vatandaş ise "Sayın başkanım bir gün önce gemi kalkıyor. Ya şu an Facebook'u açayım, en az elli tane video var. Yolcuların ağlamaları, sızlamaları, istihbaratları, bayılmaları... Ambulanslar buradan alıp gidiyorlar. Hastalar var, yolcular var. Neden bunları ciddiye almadılar? Bu olayın başımıza gelmesi mi gerekiyor? Benim canım yanıyor. Filonun şirket sahipleri de gözaltına alındı mı?" diyerek tepki gösterdi.

8 ölü, 20 kayıp! Acılı vatandaştan, KKTC Başbakanı Üstel'e canlı yayında tepki

"KİMSENİN GÖZÜNÜN YAŞINA BAKILMAYACAK"

Üstel ise "Değerli kardeşim. Bu olay vuku bulduktan sonra gerekli soruşturma başlatılmıştır. Kim ise suçlu, cezasını çekecek sevgili kardeşim. Gözünün yaşlarına bakmayacağız. Bu izinleri kim verdiyse, kim bu geminin kalkmasına müsaade ettiyse gözaltına alındı. Gerekli işlemler yapılmıştır" cevabını verdi.

8 ölü, 20 kayıp! Acılı vatandaştan, KKTC Başbakanı Üstel'e canlı yayında tepki

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : GÖZDE NUR BAYAR Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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