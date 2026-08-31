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Dünya

Trafikte saniyeler içinde telefonu çalındı: Asıl şaşkınlığı banka hesabını görünce yaşadı

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Trafikte saniyeler içinde telefonu çalındı: Asıl şaşkınlığı banka hesabını görünce yaşadı
Fotoğraf Başlığı Trafikte saniyeler içinde telefonu çalındı: Asıl şaşkınlığı banka hesabını görünce yaşadı

Brezilyalı içerik üreticisi Tabata Lenk, trafikte ilerlediği sırada aracının camını kıran hırsızın telefonunu saniyeler içinde çalmasıyla neye uğradığını şaşırdı. Lenk, olayın ardından şifresi ve yüz tanıma bilgileri bilinmemesine rağmen banka hesabından para transferi yapıldığını söyledi.

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Brezilya'da otomobil içerikleri üreten Tabata Lenk, Avenida Tancredo Neves'te aracıyla seyir halindeyken hırsızların hedefi oldu.

Araç içi kamerasına yansıyan görüntülerde, iki kişinin otomobile yaklaştığı, şüphelilerden birinin camı kırarak gösterge paneline monte edilen iPhone'u aldığı ve hızla uzaklaştığı görüldü.

Saniyeler içinde gerçekleşen hırsızlığın ardından Lenk, çevredekilerden yardım istedi. Yaşadığı şaşkınlığın ardından gözyaşlarına hakim olamadı.

TELEFONUN ARDINDAN BANKA HESABINDAN PARA TRANSFER EDİLDİ

Lenk'in aktardığına göre olay telefonun çalınmasıyla sınırlı kalmadı. Hırsızlığın ardından banka hesabından para transferi gerçekleştirildi.

Lenk, telefonu alan kişilerin cihazın şifresini bilmediğini, Face ID verilerine erişimi bulunmadığını ve banka havalesinde kullanılan PIN koduna sahip olmadığını belirterek işlemin nasıl gerçekleştirildiğini anlayamadığını söyledi.

"Bunu nasıl başardılar bilmiyorum."

Trafikte saniyeler içinde telefonu çalındı: Asıl şaşkınlığı banka hesabını görünce yaşadı
Başlık ResmiTrafikte saniyeler içinde telefonu çalındı: Asıl şaşkınlığı banka hesabını görünce yaşadı

POLİSE BAŞVURDU, BANKA İŞLEMİNE İTİRAZ ETTİ

Olayın ardından polise başvuran Lenk, çalınan telefonu bloke ettirdiğini ve hesabından yapılan para transferine ilişkin bankasına itirazda bulunduğunu açıkladı.

TRAFİKTEKİ ARAÇLARI HEDEF ALIYORLAR

Benzer telefon hırsızlıkları Brezilya'da özellikle yoğun trafikte meydana gelmekte. Hırsızların hareket edemeyen araçlara yaklaşarak camları kırdığı, telefon ve diğer değerli eşyaları alarak sürücüler müdahale edemeden bölgeden uzaklaştığı belirtildi.

Editör : MÜZEYYEN BIYIK | Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ
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