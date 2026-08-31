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Ekonomi

Avrupa'da bu kış çok zor geçecek! Doğal gaz fiyatları 3,5 yılın zirvesinde

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Avrupa'da bu kış çok zor geçecek! Doğal gaz fiyatları 3,5 yılın zirvesinde

Orta Doğu'daki çatışmalar, petrol fiyatlarının yanında doğal gaz fiyatlarını da vurmaya devam ediyor. Avrupa'da doğal gaz fiyatları Ocak 2023'ten bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Fiyatlar, Orta Doğu'da çatışmaların yeniden şiddetlenmesinin Basra Körfezi'nden LNG ihracatında yeni aksamalara yol açabileceği endişelerini artırmasıyla yükseldi.

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Avrupa'da doğal gaz fiyatlandırmasında referans kabul edilen Hollanda merkezli TTF'de ekim vadeli kontratlarda doğal gazın megavatsaat fiyatı cuma günü 66,97 eurodan kapandı. Fiyatlar bugün saat 11.34 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 4,4 artarak 69,90 euroya yükseldi. Böylece doğal gaz fiyatları 69 euronun üzerine çıkarak Ocak 2023'ten bu yana en yüksek seviyeyi gördü.

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DÜŞÜK DEPOLAMA SEVİYESİ FİYATLARI DESTEKLİYOR

Gas Infrastructure Europe (GIE) verilerine göre, Avrupa Birliği ülkelerindeki doğal gaz depolarının doluluk oranı yüzde 64,7 seviyesinde bulunuyor.

Depolama seviyelerinin yılın bu dönemi için tarihsel ortalamaların altında seyretmesi, kış öncesinde stokların tamamlanmasına yönelik endişeleri artırıyor.

Hava tahminlerinde eylül başı için daha ılımlı sıcaklıkların öngörülmesi talep beklentilerini sınırlasa da düşük depolama seviyeleri, Körfez'den LNG arzına ilişkin belirsizlikler ve Hürmüz Boğazı'na yönelik riskler, fiyatlar üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturuyor.

ABD ordusunun dün gece Lark Adası'ndaki iki hedefe saldırı düzenlemesi ve İran basınının saldırının ardından bölgedeki hedeflere füze atıldığını bildirmesi de piyasalardaki arz endişelerini artırdı.

Söz konusu gelişmeler, ABD ile İran arasında bir süredir devam eden arabuluculuk girişimlerinin taraflar arasındaki anlaşmazlığı gidermede sonuç vermemesinin ardından yaşandı.

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LNG İÇİN AVRUPA-ASYA REKABETİ ÖNE ÇIKIYOR

Orta Doğu'daki çatışmaların Körfez bölgesindeki LNG ihracatını, özellikle de önemli üreticilerden Katar'ın sevkiyatlarını olumsuz etkilemesi, küresel arz görünümüne ilişkin endişeleri artırıyor.

Körfez'den LNG ihracatının uzun süre aksaması halinde Avrupa'nın Asya'daki alıcılarla daha fazla LNG kargosu için rekabet etmek zorunda kalabileceği değerlendiriliyor.

Analistler, özellikle Körfez'den LNG ihracatının daha uzun süre aksaması halinde Avrupa'nın Asya'daki alıcılarla daha fazla rekabet etmek zorunda kalabileceğini ve bunun doğal gaz fiyatları üzerinde gelecek dönemde de yukarı yönlü baskı oluşturabileceğini değerlendiriyor.

Editör : MESUT ŞAHİN | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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