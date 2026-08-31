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Dünya

Bornoz Avrupa ülkesinin "milli kıyafeti" oldu! Markete de kafeye de böyle gidiyorlar

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Bornoz Avrupa ülkesinin

İsveç'in güneyinde, Bjare Yarımadası'nın ucunda bulunan Torekov'da yıllardır sürdürülen sıra dışı bir gelenek, kasabayı ilk kez ziyaret edenleri şaşırtıyor.

Deniz kültürüyle tanınan kasabada bornoz, evden çıktıktan sonra çıkarılan bir giysi değil. Aksine Torekovlular onu günlük hayatın her alanında kullanıyor.

Bornoz Avrupa ülkesinin

Yerel halkın denize giderken bisiklete bornozla binmesi, alışverişe bu şekilde çıkması ya da sokaklarda bornozla dolaşması olağan karşılanıyor.

Bornoz Avrupa ülkesinin

"MİLLİ KIYAFETİMİZ"

Kasabadaki sıra dışı geleneği anlatan köylüler bornozun bölge halkı için anlam taşıdığına değindi:

"Torekov'da bornoz bizim milli kıyafetimizdir ve yılın büyük bölümünde günlük giysimizdir."

Bornoz Avrupa ülkesinin

Üstelik köyde yeni ve gösterişli bornozlar yerine, yıllardır kullanılan hatta önceki nesillerden kalan eski bornozların da gururla giyildiği anlatılıyor.

Kasabaya ilk kez gelen İsveçli ve yabancı turistler ise görüntü karşısında şaşkınlık yaşamaya devam ediyor.

Bornoz Avrupa ülkesinin

YASAK DEĞİL, YILLARDIR SÜREN GELENEK

Kasabadaki bu sıra dışı görüntülerin arkasında herhangi bir kıyafet yasağı ya da resmi düzenleme bulunmuyor. Bornoz kültürü, Torekov'un deniz yaşamıyla iç içe geçmiş ve yıllardır sürdürülen yerel bir gelenek olarak öne çıkıyor.
 

Editör : MÜZEYYEN BIYIK | Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ
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