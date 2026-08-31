Bornoz Avrupa ülkesinin "milli kıyafeti" oldu! Markete de kafeye de böyle gidiyorlar

Üstelik köyde yeni ve gösterişli bornozlar yerine, yıllardır kullanılan hatta önceki nesillerden kalan eski bornozların da gururla giyildiği anlatılıyor.

Kasabaya ilk kez gelen İsveçli ve yabancı turistler ise görüntü karşısında şaşkınlık yaşamaya devam ediyor.