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Yaşam

Sağanak yağış iki ili birden vurdu, Karadeniz Sahil Yolu'nu su bastı

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Giresun'da gece boyunca etkili olan sağanak yağış, Piraziz ilçesinde Karadeniz Sahil Yolu'nda su baskınına neden oldu. Su seviyesinin yükselmesiyle Ordu-Giresun istikametinde trafikte zaman zaman aksamalar yaşandı. Ordu'nun Fatsa ilçesinde de gece saatlerinde etkili olan sağanak yağış, cadde ve sokaklarda su baskınlarına neden oldu. İlçede çok sayıda ev ve iş yeri yağıştan olumsuz etkilendi.

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Giresun genelinde gece saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağışın ardından Piraziz ilçesindeki Karadeniz Sahil Yolu'nun bazı bölümleri suyla doldu.

ARAÇLAR ZOR İLERLEDİ

Yolda oluşan su birikintileri nedeniyle araçların ilerlemekte güçlük çektiği bölgede trafik kontrollü olarak sağlanıyor. Karayolları ekipleri, suyun tahliye edilmesi ve ulaşımın normale dönmesi için bölgede çalışmalarını sürdürüyor.

Sağanak yağış iki ili birden vurdu, Karadeniz Sahil Yolu'nu su bastı
Başlık ResmiSağanak yağış iki ili birden vurdu, Karadeniz Sahil Yolu'nu su bastı

2 İLÇEDE TOPRAK KAYDI

Yağış nedeniyle Yağlıdere ve Espiye ilçelerinde mahalle ve köy yollarında toprak kaymaları meydana gelirken, bazı menfezlerde taşkın yaşandı. Ekipler, ulaşımda yaşanabilecek olumsuzlukların giderilmesi ve yolların güvenli hale getirilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Sağanak yağış iki ili birden vurdu, Karadeniz Sahil Yolunu su bastı
Başlık ResmiSağanak yağış iki ili birden vurdu, Karadeniz Sahil Yolunu su bastı

ZORUNLU OLMADIKÇA TRAFİĞE ÇIKMAYIN

Giresun Valiliği, gece saatlerinde yaptığı açıklamada, vatandaşlardan zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamalarını istedi. Dere yatakları ile taşkın riski bulunan bölgelerden uzak durulması ve tedbirli olunması gerektiği vurgulandı. Açıklamada, ilgili tüm birimlerin yağışa bağlı gelişmelere karşı teyakkuz halinde olduğu kaydedildi.

Sağanak yağış iki ili birden vurdu, Karadeniz Sahil Yolunu su bastı
Başlık ResmiSağanak yağış iki ili birden vurdu, Karadeniz Sahil Yolunu su bastı

ORDU'YU SAĞANAK VURDU

Ordu'da etkili olan yağış nedeniyle Fatsa, Altınordu, Kabadüz ve Gürgentepe ilçelerinde bazı iş yerlerinde su baskınları oluştu.

Sağanak yağış iki ili birden vurdu, Karadeniz Sahil Yolunu su bastı
Başlık ResmiSağanak yağış iki ili birden vurdu, Karadeniz Sahil Yolunu su bastı

FATSA'DA EV VE İŞ YERLERİNİ SU BASTI

Fatsa'da rögar ve su kanallarının tıkanması sonucu bazı cadde ve sokaklar su altında kaldı. Belediye ekipleri iş makineleriyle temizlik çalışması başlattı. Yağışın etkisiyle bazı ev ve iş yerlerini su basarken, vatandaşlar zor anlar yaşadı. Cadde ve sokaklarda oluşan su birikintileri ulaşımda da aksamalara neden oldu.

Sağanak yağış iki ili birden vurdu, Karadeniz Sahil Yolunu su bastı
Başlık ResmiSağanak yağış iki ili birden vurdu, Karadeniz Sahil Yolunu su bastı

Öte yandan yağış nedeniyle bazı mahallelerde toprak kaymaları meydana geldi, bazı ırmak ve derelerin debisi yükseldi. Ekipler, ulaşımda yaşanabilecek olumsuzlukların giderilmesi ve yolların güvenli hale getirilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

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Editör : ABDULLAH AYDEMİR | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Giresun
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