İran'la süregelen gerilimden Venezuela operasyonuna, NATO müttefiklerinden Kanada ve Güney Kore'ye kadar pek çok konuda mesajlar veren Trump, Fox News programına katıldı.

Fox News, Başkan Donald Trump ile gerçekleştirilen özel bire bir röportaj için Pazar gecesi yayın akışını askıya alarak Trey Gowdy’nin sunumuyla ekrana gelen “Sunday Night in America” programında başkana geniş bir platform ayırdı.

Röportajda Trump, siyasi yolculuğunu, başkanlık görevindeki zorlukları, yaklaşan ara seçimleri ve iç politikadaki tartışmalı başlıkları değerlendirdi.

Trump Kral Charles'a verdiği sözü unuttu, Kanada'yı topa tuttu: 'Orası bir ülke bile değil'

ABD Başkanı'nın demeçlerinden öne çıkan satırbaşları şöyle:

"İRAN İLE SAVAŞTA KESİNLİKLE VE KOLAYCA KAZANIYORUZ"

"Demokratlar, ülkemizin İran ile olan savaşı kaybetmesini istiyorlar, ancak bu gerçekleşmeyecek çünkü biz kesinlikle ve kolayca kazanıyoruz."

İran yönetiminin nükleer hedeflerine ve bölgesel politikalarına sert tepki gösteren Trump, İsrail'in varlığına yönelik tehditlerin ancak kendi liderliği sayesinde bertaraf edildiğini vurgulayarak sözlerini şöyle sürdürdü:

Onlar güçlü ve zeki insanlar, ancak çok kötü niyetli insanlar. Bunlar çok şiddetli, kötü niyetli insanlar ve eğer nükleer bir silaha sahip olsalardı, İsrail ortadan kalkardı. Eğer ben cumhurbaşkanı olmasaydım, İsrail ortadan kalkmış olurdu. İsrail diye bir şey kalmazdı.

Bölgedeki diğer ülkelere yönelik saldırılara da değinen Trump, Tahran'ın stratejik hata yaptığını belirterek şu değerlendirmeyi yaptı:

"İran, daha çok tarafsız olarak kabul edilen ülkelere saldırdı: Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Kuveyt. Herkes şaşkına döndü. Ben de şaşırdım. Ancak bunun çok iyi bir şey olduğunu düşündüm, çünkü tüm desteklerini kaybettiler. Belirli bir düzeyde destekleri vardı."

Sürecin diplomatik boyutuna ve ekonomik sonuçlarına değinen Trump, zaferin yakın olduğunu belirterek şu çıkışta bulundu:

"Doğru zamanda, ya biz kazanacağız ya da onlar bir şeyler yapacak. Ben kazanmaktan memnun olurum. Bir kağıt üzerinde bir imzaya ihtiyacım yok. İran'la olan savaşta galip gelir gelmez, petrol fiyatları roket gibi düşecek. Zaten, Hürmüz Boğazı'nın kontrolünü neredeyse tamamen ele geçirdik."

"VENEZUELA OPERASYONU: KİMSE ÖLDÜRÜLMEDİ"

Venezuela'da gerçekleştirilen askeri müdahaleye ve Amerika'nın küresel konumuna değinen Trump, operasyonun kusursuz olduğunu iddia etti:

"Venezuela operasyonu, en büyük ve en etkili hızlı saldırılardan biriydi. Kimse öldürülmedi. Dünya üzerinde en gelişmiş ülkeye sahibiz. Her ülke, diğerlerinden daha fazla saygı duyuyor bize. Kimse bizimle kıyaslanamaz."

Trump Kral Charlesa verdiği sözü unuttu, Kanadayı topa tuttu: Orası bir ülke bile değil!

"KANADA ÜLKE DEĞİL"

Müttefik ülkelerin ABD'ye yönelik tutumlarını eleştiren Trump, ekonomik ve askeri yardımlar konusunda yeni bir dönemin sinyalini vererek şu ifadeleri kullandı:

"Kanada, kendilerinin bir ülke olduğunu düşünüyor. Ancak onlar bir ülke değil. Neden Kanada'ya sübvansiyon sağlamalıyız? Biz diğer ülkelere yardım ediyoruz. NATO ve Güney Kore'ye milyarlarca dolar harcıyoruz, ancak bize yardım söz konusu olduğunda, 'Hayır, teşekkürler' dediler. Şunu söyleyebiliriz ki, biz çok para kazanacağız. Eğer onlar size yardım etmek istemiyorsa, siz de aptal gibi davranıp onlara yardım edemezsiniz."

Trump Kral Charlesa verdiği sözü unuttu, Kanadayı topa tuttu: Orası bir ülke bile değil!

SINIRI 50 MİL YUKARI ÇEKECEKTİ! KRAL ENGELİ

Geçtiğimiz aylarda ABD Başkanı Trump’ın, Kanada topraklarını ABD sınırlarına katma hayalinin, İngiliz Kraliyet yazarı Robert Hardman tarafından "Kral Charles" kartıyla engellendiği öne sürülmüştü.

İddialara göre Hardman ile Trump arasında geçen yıl Aralık ayında Florida'da gerçekleşen görüşmede, ABD Başkanı'nın Grönland'ı ele geçirme konusundaki ilgisi konuşuldu. Hardman ilhak girişiminin NATO'yu doğrudan etkileyeceğine değinerek Trump'tan Kanada'yı rahat bırakmasını istedi.

Görüşmede Kanada'nın D-Day operasyonundaki tarihi ortaklığına ve sadık müttefikliğinden bahseden Hardman, ABD'den gelecek herhangi bir hamlenin Kral Charles'ı mutsuz edeceğini ifade etti.

"KANADA'NIN HALA BİR KRALI MI VAR?"

Hardman'ın anlatımına göre Trump, Kanada hakkında şunları dedi:

"Hala Kral'ı tanıyorlar mı? Yoksa bunu bıraktılar mı?"

Kral Charles, Birleşik Krallık'ın yanı sıra Avustralya, Yeni Zelanda ve Karayipler’deki bazı ülkeleri de kapsayan 14 Commonwealth ülkesinin devlet başkanı sayılıyor.

"Trump, Kral Charles'ın devlet başkanı olduğunu öğrendiğinde çok sinirlendi, ülkedeki siyasetçilere sitem etti" diyen İngiliz basını, Trump'ın Hardman'a 'Kanada nüfusunun büyük çoğunluğu ABD sınırının hemen üzerinde yaşıyor' dediğini hatırlattı.

"O ÇİZGİYİ 50 MİL KUZEYE ÇİZSELERDİ SORUN OLMAZDI"

Sınır hattına dair görüşlerini paylaşan Trump, mevcut sınırın yanlış çizildiğini ileri sürdü. Trump, "Sorun, birinin sınır çizmek için o düz çizgiyi çizmiş olması. O çizgiyi 50 mil daha kuzeye çizseydi sorun olmazdı" diyerek Kanada topraklarına olan ilgisini yineledi.

Kitapta, Kanada'nın başında bir kral olduğu sürece Trump'ın bu ülkeyi ilhak etmeyeceğine dair en net sinyalleri verdiği kaydedildi.

İŞGALDEN VAZGEÇİŞ: "ÜÇ BUÇUK YILDA BAŞ EDEMEZSİN"

Trump, son açıklamalarıyla Kanada’yı işgal etme fikrinden, en azından askeri anlamda, vazgeçtiğinin sinyallerini verdi. Kanada’nın köklü tarihine ve milli marşına atıfta bulunan Trump, "200 yıllık bir geçmişleri var ve tüm o 'Ah, Kanada' şeyi... Bununla üç buçuk yılda baş edemezsin. Sanırım bu gerçekleşmeyecek" diyerek bu hedefin gerçekçi olmadığını kabul etti.

DİPLOMATİK KRİZİN EŞİĞİNDE HASSAS DENGE

Geçen Mayıs ayında Kral Charles, Kanada parlamentosunda yaptığı konuşmada "Gerçek Kuzey gerçekten de güçlü ve özgürdür" diyerek ülkenin bağımsızlığına vurgu yapmıştı. Trump ise son dönemde Kanada Başbakanı'na yönelik söylemlerini "Vali Carney" ifadesiyle sürdürürken, son olarak Michigan Gölü'ndeki istilacı türlerle mücadele üzerinden Kanada'nın gelecekteki valisi olarak nitelediği Mark Carney'ye sataşmaya devam etti.

| Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ

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