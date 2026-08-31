30 Ağustos Zafer Bayramı'nın bu yıl pazar gününe denk gelmesi, vatandaşların 31 Ağustos Pazartesi günü için tatil beklentisine girmesine neden oldu. 31 Ağustos resmi tatil mi merak edilirken aynı zamanda bankalar, noterler, eczaneler, kargolar çalışıyor mu sorgulanmaya başlandı.

Bankalar, noterler, eczaneler, kargo şirketleri ve kamu kurumlarında işlem yapacak olan vatandaşlar "31 Ağustos resmi tatil mi?", "31 Ağustos bankalar açık mı?" ve "Bugün kargolar çalışıyor mu?" sorularına cevap arıyor.

31 AĞUSTOS RESMİ TATİL Mİ?

31 Ağustos 2026 Pazartesi günü resmi tatil değil. 30 Ağustos Zafer Bayramı sebebi ile ilan edilen resmi tatil ertesi gün için geçerli olmayacak. 31 Ağustos bugün normal çalışma düzeni devam edecek.

31 Ağustos resmi tatil mi? Bugün bankalar, noterler, eczaneler, kargolar çalışıyor mu?

BUGÜN BANKALAR, NOTERLER, ECZANELER, KARGOLAR ÇALIŞIYOR MU?

31 Ağustos Pazartesi günü resmi tatil olmadığı için bankaların normal hafta içi çalışma düzeninde hizmet vermesi bekleniyor. Noterlerde de 31 Ağustos için genel bir tatil uygulaması bulunmuyor. Bu nedenle noterlerin hafta içi mesai düzeninde hizmet vermesi bekleniyor.

Eczaneler için de 31 Ağustos Pazartesi günü normal hafta içi çalışma düzeninin geçerli olması bekleniyor. Kargo şirketleri de 31 Ağustos Pazartesi günü hafta içi çalışma programına göre faaliyet gösterecek.

PTT şubeleri ve vergi dairelerinde de 31 Ağustos Pazartesi günü genel bir resmi tatil bulunmuyor. Tüm kurumların normal hafta içi mesai düzeninde hizmet vermesi bekleniyor.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : BETÜL TOKKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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