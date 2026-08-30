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Bugün otobüsler bedava mı? Metro, marmaray ve metrobüs ücretsiz mi? (30 Ağustos 2026)

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Bugün otobüsler bedava mı? Metro, marmaray ve metrobüs ücretsiz mi? (30 Ağustos 2026)
Fotoğraf Başlığı Bugün otobüsler bedava mı? Metro, marmaray ve metrobüs ücretsiz mi? (30 Ağustos 2026)

30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle İstanbul'da toplu taşıma kullanacak vatandaşların gündeminde İETT, metrobüs, metro ve Marmaray seferleri yer alıyor. Resmi kararların ardından "Bugün otobüsler bedava mı, metro, Marmaray ve metrobüs ücretsiz mi?" soruları araştırılıyor. İşte 30 Ağustos 2026 İstanbul toplu taşıma tarifesine ilişkin detaylar...

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30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında İstanbul'da uygulanacak toplu taşıma tarifesi belli oldu. İBB'ye bağlı ulaşım araçlarının yanı sıra Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından işletilen raylı sistemleri kullanacak vatandaşlar güncel kararların kapsamını araştırıyor. İETT otobüsleri, metrobüs, metro ve Marmaray için uygulanacak tarife ile ücretsiz ulaşımın geçerli olduğu hatlara ilişkin ayrıntılar açıklandı.

BUGÜN OTOBÜSLER BEDAVA MI?

30 Ağustos 2026 Pazar günü İstanbul'da İETT otobüsleri kişiselleştirilmiş İstanbulkart kullanıcılarına ücretsiz hizmet veriyor. İETT'nin duyurusuna göre Zafer Bayramı boyunca otobüs seferleri pazar tarifesiyle gerçekleştirilecek ve ücretsiz ulaşım uygulamasından kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahipleri yararlanalabilecek.

Ücretsiz uygulama İETT'nin bütün hatlarını kapsamıyor. Adalar hatları, Beyoğlu-Taksim Nostaljik Tramvayı, Karaköy-Beyoğlu Tünel, SG-1 Sabiha Gökçen Havalimanı-Kadıköy, SG-2 Sabiha Gökçen Havalimanı-Taksim, 139 Üsküdar-Şile ve 139A Üsküdar-Şile/Ağva VIP hatlarında ücretsiz ulaşım geçerli değil. Bu hatları kullanacak yolculardan normal tarife üzerinden ücret alınacak.

Bugün otobüsler bedava mı? Metro, marmaray ve metrobüs ücretsiz mi? (30 Ağustos 2026)
Başlık ResmiBugün otobüsler bedava mı? Metro, marmaray ve metrobüs ücretsiz mi? (30 Ağustos 2026)

METRO, MARMARAY VE METROBÜS ÜCRETSİZ Mİ?

Bugün İstanbul'da Metro İstanbul hatları ve metrobüs ücretsiz ulaşım kapsamında. İBB Meclisi kararı doğrultusunda İstanbulkart entegrasyonuna dahil toplu ulaşım araçları 30 Ağustos boyunca kişiselleştirilmiş İstanbulkart kullanıcılarına ücretsiz hizmet veriyor. Metro İstanbul da işletmesindeki raylı sistem hatlarında ücretsiz seyahat uygulanacağını duyurdu.

Marmaray da 30 Ağustos 2026 Pazar günü ücretsiz. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında Marmaray'ın yanı sıra Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ile Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Halkalı Metro Hattı'ndan da bugün ücret alınmıyor. Aynı karar kapsamında Ankara'da Başkentray ve İzmir'de İZBAN da ücretsiz hizmet veriyor.

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Editör : İREM ÖZCAN
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