Fenerbahçe'de ayrılık kapıda: Kiralık gidiyor

Fenerbahçe'de yeni sezonda kadroda düşünülmeyen Brezilyalı savunmacı Rodrigo Becao'ya Rusya'dan Rodina'nın talip olduğu ve kiralık transferi için görüşmelerin sürdüğü iddia edildi. Tarafların transferde ilerleme kaydettiği ve deneyimli oyuncunun maaşının nasıl paylaşılacağının görüşüldüğü belirtildi.

Sarı lacivertlilerde 10+4 yabancı kuralı kapsamında takımdan gönderilmek istenen Rodrigo Becao ile ilgili önemli bir transfer gelişmesi yaşandı.

RUS EKİBİ KİRALAMAK İSTİYOR

Championat'ta yer alan habere göre; Rusya Premier Lig ekiplerinden Rodina, Fenerbahçe'den Brezilyalı stoper Rodina Becao ile ilgileniyor. 30 yaşındaki Brezilyalı stoperin Rodina'ya önerildiği ve bunun üzerine kiralık transferi için görüşmelerin başladığı belirtildi.

BECAO'NUN MAAŞI GÖRÜŞÜLÜYOR

Tarafların transferde ilerleme kaydettiği ve deneyimli oyuncunun maaşının nasıl paylaşılacağının görüşüldüğü belirtildi.

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Rodrigo Becao

CSKA MOSKOVA'DA FORMA GİYMİŞTİ

Kariyerine 2017 yılında Brezilya'nın Bahia takımında başlayan Becao, 2018'de Rusya Premier Ligi ekiplerinden CSKA Moskova'ya kiralık olarak transfer oldu. CSKA Moskova ile kiralık olarak anlaşan Becao, bir senelik Rusya kariyerinin ardından İtalya Seri A ligi ekiplerinden Udinese'ye transfer oldu. 2023'te Udinese'den 8.3 milyon avro bonservis bedeliyle sarı lacivertlilerin yolunu tutan Brezilyalı savunmacı, Fenerbahçe'de görev yaptığı 38 maçta 2 gol ve 1 asistlik katkıda bulundu.

Rodrigo Becao

2028 YILINA KADAR SÖZLEŞMESİ VAR

Geçen sezonun ikinci yarısında kiralık olarak Süper Lig ekibi Kasımpaşa'ya giden Rodrigo Becao'nun, Fenerbahçe ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.

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