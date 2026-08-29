Galatasaray-Göztepe maç kadrosu muhtemel ilk 11'ler! Kimler eksik, kimler sakat ve cezalı?

Trendyol Süper Lig'de 3. hafta karşılaşmalarından birinde Galatasaray ile Göztepe kozlarını paylaşacak. RAMS Park'ta oynanacak mücadele öncesinde futbolseverlerin gözü iki takımın kadro tercihlerine çevrildi. Kimler eksik, kimler sakat ve cezalı merak edilirken Galatasaray-Göztepe maç kadrosu muhtemel ilk 11'ler netleşti.

Şampiyonluk hedefiyle sezona başlayan Galatasaray, ilk iki haftada 4 puan topladı. Göztepe ise geride kalan iki karşılaşmada 1 puanda kaldı. İstanbul'da oynanacak mücadele öncesinde Galatasaray'da eksik oyuncu bulunmazken, Göztepe'de bazı futbolcuların sakatlıkları nedeniyle forma giymesi beklenmiyor. İşte, Galatasaray-Göztepe maç kadrosu muhtemel ilk 11'ler...

GALATASARAY-GÖZTEPE MAÇ KADROSU MUHTEMEL İLK 11'LER

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Lemina, Sara, Yunus, Barış, Osimhen

Göztepe: Gugeshashvili, Taha, Ege, Bokele, Matos, Miroshi, Efkan, Arda Okan, Cherni, Efkan, Henrique, Armstrong

Galatasaray-Göztepe maç kadrosu muhtemel ilk 11ler! Kimler eksik, kimler sakat ve cezalı?

GALATASARAY-GÖZTEPE MAÇINDA KİMLER EKSİK?

Karşılaşma öncesinde Galatasaray'ın kadrosunda eksik oyuncu bulunmuyor. Sarı-kırmızılı takım, teknik direktör Okan Buruk'un tercihine göre tam kadro sahaya çıkabilecek.

Göztepe'de ise hafif sakatlıkları bulunan bazı futbolcuların karşılaşmada görev yapması beklenmiyor. Godoi, Antunes, Sundberg ve Furkan Bayır'ın durumları nedeniyle maç kadrosunda yer almaları beklenmiyor.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : BETÜL TOKKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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