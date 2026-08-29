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Galatasaray-Göztepe canlı yayın hangi kanalda, saat kaçta? Maçı Mehmet Türkmen yönetecek

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Galatasaray-Göztepe canlı yayın hangi kanalda, saat kaçta? Maçı Mehmet Türkmen yönetecek
Fotoğraf Başlığı Galatasaray-Göztepe canlı yayın hangi kanalda, saat kaçta

Trendyol Süper Lig'de 3. hafta heyecanı İstanbul'da devam ediyor. Şampiyonluğun son sahibi Galatasaray, sahasında Göztepe'yi ağırlayacak. Ligin ilk iki haftasında 4 puan toplayan sarı-kırmızılı ekip, taraftarı önünde kazanarak zirve yarışındaki iddiasını sürdürmek istiyor. Galatasaray-Göztepe canlı yayın hangi kanalda, saat kaçta merak edilirken hakem kadrosu da netlik kazandı.

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Galatasaray, sahasında Göztepe ile oynadığı 17 lig karşılaşmasında yenilmedi. Sarı-kırmızılı ekip bu 17 maçın 15'ini kazanırken 2 mücadele beraberlikle tamamlandı. Peki, bu akşam oynanacak Galatasaray-Göztepe maçı canlı yayın hangi kanalda, saat kaçta?

GALATASARAY-GÖZTEPE MAÇI CANLI YAYIN HANGİ KANALDA?

Galatasaray-Göztepe mücadelesi beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

GALATASARAY-GÖZTEPE MAÇI SAAT KAÇTA?

Galatasaray ile Göztepe arasındaki Trendyol Süper Lig 3. hafta karşılaşması 29 Ağustos Cumartesi günü oynanacak.

RAMS Park'ta gerçekleştirilecek mücadele saat 21.30'da başlayacak. Karşılaşmada Mehmet Türkmen düdük çalacak.

Galatasaray-Göztepe canlı yayın hangi kanalda, saat kaçta? Maçı Mehmet Türkmen yönetecek
Başlık ResmiGalatasaray-Göztepe canlı yayın hangi kanalda, saat kaçta? Maçı Mehmet Türkmen yönetecek

GALATASARAY-GÖZTEPE MUHTEMEL 11'LERİ

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Lemina, Sara, Yunus, Barış, Osimhen

Göztepe: Gugeshashvili, Taha, Ege, Bokele, Matos, Miroshi, Efkan, Arda Okan, Cherni, Efkan, Henrique, Armstrong

Galatasaray-Göztepe canlı yayın hangi kanalda, saat kaçta? Maçı Mehmet Türkmen yönetecek
Başlık ResmiGalatasaray-Göztepe canlı yayın hangi kanalda, saat kaçta? Maçı Mehmet Türkmen yönetecek

GALATASARAY-GÖZTEPE MAÇI HAKEMİ KİM?

RAMS Park'ta oynanacak karşılaşmanın orta hakemi Mehmet Türkmen olacak.

Türkmen'in yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Abdullah Bora Özkara yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Ayberk Demirbaş olarak belirlendi.

VAR görevinde Polonya Futbol Federasyonu'ndan Pawel Malec bulunacak. AVAR koltuğunda ise Özer Özden görev yapacak.

Galatasaray-Göztepe canlı yayın hangi kanalda, saat kaçta? Maçı Mehmet Türkmen yönetecek
Başlık ResmiGalatasaray-Göztepe canlı yayın hangi kanalda, saat kaçta? Maçı Mehmet Türkmen yönetecek

GALATASARAY-GÖZTEPE LİGDE SON DURUM

Sezona Çorum FK karşılaşmasıyla başlayan Galatasaray, kendi sahasında oynadığı mücadeleden 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. Sarı-kırmızılı takım ikinci hafta ise deplasmanda Erzurumspor FK ile karşılaştı. Galatasaray, Erzurumspor FK karşısındaki performansıyla sahadan 4-0 galip ayrıldı. İlk iki haftada 4 puan toplayan İstanbul ekibi, Göztepe karşılaşması öncesinde averajla ikinci sırada bulunuyor.

Galatasaray-Göztepe canlı yayın hangi kanalda, saat kaçta? Maçı Mehmet Türkmen yönetecek
Başlık ResmiGalatasaray-Göztepe canlı yayın hangi kanalda, saat kaçta? Maçı Mehmet Türkmen yönetecek

İzmir temsilcisi Göztepe ise sezona Samsunspor deplasmanında başladı. Gol düellosuna sahne olan karşılaşmada iki takım 3-3 berabere kaldı. Göztepe ikinci haftada ise Gençlerbirliği'ni konuk etti. İzmir ekibi, sahasında oynadığı mücadeleden 1-0 mağlup ayrıldı. İlk iki haftada 1 puan toplayabilen Göztepe, lig sıralamasında 14. basamakta.

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Editör : BETÜL TOKKAN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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