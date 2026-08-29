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Spor

Süper Lig ekibinden maç esnasında evi yanan ressama destek

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Süper Lig ekibinden maç esnasında evi yanan ressama destek

Kasımpaşa-Trabzonspor maçı esnasında camına fişek isabet etmesi sonucu çıkan yangında içinde yağlı boya tablolarının da bulunduğu evi yanan ressam ve müzisyen Murat Melih Özen, kendisine yardım eli uzatan Süper Lig ekibi Kasımpaşa'ya teşekkür etti.

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Ressam ve müzisyen Murat Melih Özen'in, Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nın arkasındaki Tepebaşı Caddesi'nde kiracı olarak yaşadığı dairede, 15 Ağustos'ta Kasımpaşa ile Trabzonspor arasında oynanan maç sırasında yangın çıktı.

Olay sırasında evde bulunmayan Özen, komşuları ve ev sahibinin haber vermesiyle yangından haberdar oldu. Yangında kullanılamaz hale gelen dairenin salonundaki Özen'e ait yağlı boya tablolar, resim malzemeleri, gitar, diplomalar ve diğer eşyalar yandı.

Ressam ve müzisyen Murat Melih Özen'in yanan evi
Başlık ResmiRessam ve müzisyen Murat Melih Özen'in yanan evi

HAVAİ FİŞEK EVE İSABET ETTİ

Yangına müdahale eden itfaiye ekiplerince hazırlanan raporda, müsabaka sırasında stat çevresinden atıldığı belirtilen havai fişeğe ait metal kalıntısının dairede bulunduğu kaydedildi. Raporda, yangının havai fişeğin dairedeki eşyaları tutuşturması sonucu çıktığının değerlendirildiği belirtildi.

Olayın ardından şikayette bulunan Özen, Beyoğlu Belediyesi tarafından geçici olarak bir otele yerleştirildi.

KASIMPAŞA'DAN ÖZEN'E MADDİ DESTEK

AK Parti İstanbul İl Başkan yardımcıları Helin Görgül ve Yusuf Aslan'ın girişimleriyle, Kasımpaşa Spor Kulübü Özen'e 500 bin liralık maddi destekte bulundu.

Yangının ardından hasar tespiti için eksper bekleyen Özen, yaşadığı süreci yangının izlerini taşıyan evinin isten kararan salonunda AA muhabirine anlattı.

Özen, komşusunun görüntülü aramasıyla evinden çıkan alevleri gördüğünü belirterek, "Sonrasında endişe ettim, komşuma 'Neden yanmış olabilir?' dedim. 'Fişek attılar.' dedi. 'Emin misiniz?' dedim. 'Evet, burada birçok kişi gördü.' dedi. 'Hani herhangi bir sıkıntı olursa siz gelir misiniz?' dedim şahit olarak. 'Seve seve geliriz.' dedi. 'Birçok insan gördü zaten buraya fişeğin geldiğini'. O gün Trabzonspor - Kasımpaşa maçı varmış. Zaten birkaç tane atılmış. Bir tanesi de çeşmeye gelmiş söylediklerine göre. Birileri söndürmüş." ifadelerini kullandı.

Ressam ve müzisyen Murat Melih Özen'in yanan evi
Başlık ResmiRessam ve müzisyen Murat Melih Özen'in yanan evi

Yıllardır sanatla ilgilendiğini, evinde çok sayıda müzik enstrümanı ve resim malzemesinin yanı sıra açmayı planladığı sergi için hazırladığı eserleri ve belgeleri bulunduğunu belirten Özen, "İnsan evinde neleri saklayabilirse her şeyim vardı. Artık yandı onlar." diye konuştu.

"GAYET İYİ NİYETLİ DAVRANDILAR"

Özen, AK Parti, Beyoğlu Belediyesi, Kasımpaşa Spor Kulübü ve mahalle muhtarlığından geçmiş olsun telefonları aldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Muhtarımız, Beyoğlu Belediyesi, Kasımpaşa Spor Kulübü bir miktar yardımda bulundu. Hasarı tamamen karşılayamadı ama çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olsunlar, çok duygulandım. Çünkü onlar bunun komşuluk yardımı olduğunu da söylediler, ellerinden geleni yapmaya çalıştılar. Gayet iyi niyetli davrandılar. İnsanların birbirine sahip çıkması kadar güzel bir şey yok. Bu beni duygulandırdı açıkçası."

Yeni ev arayışında olduğunu, resim çalışmalarına devam edeceğini anlatan Özen, "Bir sonraki sergim için yanmış resimlerimi sergilemeyi düşünüyoruz." dedi.

Editör : EMRAH TAŞÇI | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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