Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Spor

Marcus Rashford'ın transfer kararı belli oldu! Fenerbahçe...

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Marcus Rashford'ın transfer kararı belli oldu! Fenerbahçe...

Adı sık sık Fenerbahçe ile anılan İngiliz kanat oyuncusu Marcus Rashford'ın, kulübü Manchester United'a odaklandığı ve sarı lacivertlilere transfer ihtimalinin bulunmadığı iddia edildi.

Özetle Dinle
Kaydet
a- | +A

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin gündemine geldiği iddia edilen Marcus Rashford cephesinde yeni bir gelişme yaşandı.

TAMAMEN UNITED'A ODAKLI

Fabrizio Romano'nun haberine göre, İngiliz yıldızın geleceğine ilişkin tutumunda herhangi bir değişiklik bulunmuyor. Rashford'un bu yaz Türk kulüplerinden birine transfer olmayacağı ve tamamen Manchester United'a odaklandığı belirtildi.

ÖNERİLEN HABERLER
Fenerbahçe
SPOR

Fenerbahçe'de Anderson Talisca gelişmesi: Samsunspor kadrosuna alınmadı
Marcus Rashford
Başlık ResmiMarcus Rashford

FENERBAHÇE'YE TRANSFER İHTİMALİ YOK

Haberde, 28 yaşındaki futbolcunun Fenerbahçe'ye transfer olma ihtimalinin bulunmadığı, Rashford'un İngiliz ekibinde kalıcı olmak istediği vurgulandı.

GEÇEN SEZONU BARÇA'DA GEÇİRDİ

Geçen sezonu İspanyol devi Barcelona'da kiralık geçiren 28 yaşındaki yıldız, 49 maçta 14 gol ve 15 asistlik katkı sağladı. Kariyerinde 507 maçta görev yapan İngiliz hücumcu, 161 gol ve 100 asistlik performans sergiledi.

Editör : EMRAH TAŞÇI | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Spor
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
O SÜRÜCÜ TUTUKLANDI
O SÜRÜCÜ TUTUKLANDI
2 kişinin can verdiği kazada yeni gelişme!
AYRINTILAR KORKUNÇ!
AYRINTILAR KORKUNÇ!
Güzellik merkezinde 14 bin görüntüyü satmışlar
YÜKSELECEK Mİ DÜŞECEK Mİ?
YÜKSELECEK Mİ DÜŞECEK Mİ?
ABD'li bankadan altın için yeni tahmin
RAFAEL LEAO, İSTANBUL'DA
RAFAEL LEAO, İSTANBUL'DA
G.Saray, 50 milyon euroluk yıldızına kavuştu
KARARINI VERDİ
KARARINI VERDİ
Rashford'dan Fenerbahçe'ye kötü haber
FAİZSİZ 1 MİLYON TL!
FAİZSİZ 1 MİLYON TL!
Peşinat yok! İşte aylık taksit tutarı ve teslimat süresi
250 YILLIK SÜRE DOLDU
250 YILLIK SÜRE DOLDU
İstanbul depreme ne kadar hazır?
SAKSI DEHŞETİ!
SAKSI DEHŞETİ!
Kayınpederine attı, yoldan geçen adamı öldürdü
'TÜRKİYE'DEN DERS AL'
'TÜRKİYE'DEN DERS AL'
Yunan muhalefeti hükümeti topa tuttu!
İLK 11'İN 10'U BELLİ
İLK 11'İN 10'U BELLİ
Italiano'nun Vlahovic, Poku ve Miretti kararı
PEŞ PEŞE ÖVGÜ SELİ
PEŞ PEŞE ÖVGÜ SELİ
Romanya Başbakanı Victor Ponta Türk pilotlarına hayran kaldı!
İŞTE AYLIK KAZANCI
İŞTE AYLIK KAZANCI
Tutuklanan menajer gelir paylaşımlarını açıkladı
'ZİRVE İÇİN KADRO YETERSİZ'
'ZİRVE İÇİN KADRO YETERSİZ'
Tekke krizini Trabzon’un eski oyuncuları yorumladı
ADAYLIK BİLMECESİ ÇÖZÜLÜYOR
ADAYLIK BİLMECESİ ÇÖZÜLÜYOR
CHP’nin cumhurbaşkanı adayı için kritik açıklama
BAŞI BÜYÜK BELADA
BAŞI BÜYÜK BELADA
Türkiye'deki bakışları olay olmuştu!
ALEVLER EVLERE ULAŞTI
ALEVLER EVLERE ULAŞTI
Muğla'da çıkan yangın, Antalya'ya sıçradı
YANLIŞLIKLA BASILDI
YANLIŞLIKLA BASILDI
Milyonlarca vatandaşın pasaportunda o isim yazıyor!
SİNSİ TEZGAH İFŞA OLDU
SİNSİ TEZGAH İFŞA OLDU
Gülistan Doku soruşturmasında 10 gözaltı daha!
F.BAHÇE'DEN G.SARAY'A DEV ÇALIM
F.BAHÇE'DEN G.SARAY'A DEV ÇALIM
Can Uzun transferi Talisca'ya bağlı
EHLİYET SINAVI SİL BAŞTAN
EHLİYET SINAVI SİL BAŞTAN
Sürücü adayları için yeni dönem
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Manifest dağılıyor mu? İşte tutuklanan Tolga Akış'ın ifadesi
Manifest dağılıyor mu?
Kaydet
İstanbul depreme ne kadar hazır? Binalar yenileniyor ama tehlike bitmiyor! Nedeni belli oldu
İstanbul depreme ne kadar hazır?
Kaydet
Uzaydaki gizemli silüetin sırrı anlaşıldı!
Uzaydaki gizemli silüetin sırrı anlaşıldı!
Kaydet
SONRAKİ HABER
Soru 0 / 6
Türkiye Gazetesi dijital abonelik ve arşiv kampanyamızı ilk nereden duydunuz?

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.