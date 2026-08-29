Marcus Rashford'ın transfer kararı belli oldu! Fenerbahçe...

Adı sık sık Fenerbahçe ile anılan İngiliz kanat oyuncusu Marcus Rashford'ın, kulübü Manchester United'a odaklandığı ve sarı lacivertlilere transfer ihtimalinin bulunmadığı iddia edildi.

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin gündemine geldiği iddia edilen Marcus Rashford cephesinde yeni bir gelişme yaşandı.

TAMAMEN UNITED'A ODAKLI

Fabrizio Romano'nun haberine göre, İngiliz yıldızın geleceğine ilişkin tutumunda herhangi bir değişiklik bulunmuyor. Rashford'un bu yaz Türk kulüplerinden birine transfer olmayacağı ve tamamen Manchester United'a odaklandığı belirtildi.

Marcus Rashford

FENERBAHÇE'YE TRANSFER İHTİMALİ YOK

Haberde, 28 yaşındaki futbolcunun Fenerbahçe'ye transfer olma ihtimalinin bulunmadığı, Rashford'un İngiliz ekibinde kalıcı olmak istediği vurgulandı.

GEÇEN SEZONU BARÇA'DA GEÇİRDİ

Geçen sezonu İspanyol devi Barcelona'da kiralık geçiren 28 yaşındaki yıldız, 49 maçta 14 gol ve 15 asistlik katkı sağladı. Kariyerinde 507 maçta görev yapan İngiliz hücumcu, 161 gol ve 100 asistlik performans sergiledi.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : EMRAH TAŞÇI Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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