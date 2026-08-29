Fenerbahçe'de Anderson Talisca gelişmesi: Samsunspor kadrosuna alınmadı

Fenerbahçe'de ayrılığı gündemde olan Anderson Talisca'nın, sakatlık sebebiyle Samsun'a götürülmeyeceği açıklandı. Sarı-lacivertli kulüp, Brezilyalı futbolcunun transferi için Al Jazira ile anlaşmaya vardı. Ancak Talisca, ayrılığa sıcak bakmıyor.

Fenerbahçe, 32 yaşındaki Brezilyalı futbolcusu Anderson Talisca'nın, Süper Lig'in 3'üncü haftasında 30 Ağustos Pazar günü Samsunspor ile deplasmanda oynanacak karşılaşmada yer almayacağını duyurdu.

Anderson Talisca, Fenerbahçe'de bu sezon 7 maçta 5 gol attı.

"LYON MAÇINDA DARBE ALDI"

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Son oynanan Lyon karşılaşmasında aldığı darbe sonrası ağrı hisseden futbolcumuz Anderson Talisca'nın durumu, bugün gerçekleştirilen son antrenmanda yeniden değerlendirilmiştir. Yapılan değerlendirme sonucunda futbolcumuz kamp kadrosuna dahil edilmemiştir" ifadeleri kullanıldı.

Fenerbahçe, Talisca'nın transferi için Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi Al Jazira ile anlaşmaya vardı. Ancak Brezilyalı futbolcu, yoluna sarı-lacivertlilerde devam etmeyi düşünüyor.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: ANADOLU AJANSI

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