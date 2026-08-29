Kızılcık Şerbeti yeni sezon ne zaman, hangi gün? 5. sezon tarihi belli oldu
Kızılcık Şerbeti, yeni sezonuyla ekranlara dönmek için gün sayıyor. Dizinin 4. sezonunun 138. bölümle birlikte Mayıs 2026'da sona ermesinin ardından gözler yeni sezonun yayın tarihine çevrilmişti. Kızılcık Şerbeti yeni sezon ne zaman, hangi gün sorgulanırken 5. sezon için takvim netleşti.
Kızılcık Şerbeti yeni sezon çekimlerinin bugün başladığı bildirildi. Yaklaşık 4 aylık sezon arasının ardından Kızılcık Şerbeti'nin 5. sezon macerası başlayacak. Peki, Kızılcık Şerbeti yeni sezon ne zaman, hangi gün?
KIZILCIK ŞERBETİ YENİ SEZON NE ZAMAN, HANGİ GÜN?
Kızılcık Şerbeti'nin 5. sezon ilk bölümü 18 Eylül Cuma günü saat 20.00'de yayınlanacak. Dizinin yeni bölümleri Show TV ekranlarında izleyiciyle buluşacak.
Dizinin yeni sezon çekimlerinin 29 Ağustos'ta başladığı belirtildi.
KIZILCIK ŞERBETİ'NİN YENİ SEZONUNDA NELER OLACAK?
Dizinin 139. bölümü, hikayede yaklaşık 6 aylık zaman atlamasının ardından başlayacak. Yeni sezonun açılışında izleyicileri bir mezarlık sahnesi karşılayacak.
Hikyenin önemli karakterlerinden Apo ve Ulvi'nin yer aldığı sahnelerde Nursema ve İlhami'nin mezar taşlarının ardından Nilay'ın mezar taşının da gösterileceği belirtiliyor.
YENİ SEZON AFİŞİNDE 9 OYUNCU YER ALACAK
Kızılcık Şerbeti'nin 5. sezon afiş çekiminin 3 Eylül'de gerçekleştirilmesi planlanıyor.
Yeni afişte toplam 9 oyuncunun yer alacağı öğrenildi. Bu isimler arasında Evrim Alasya, Barış Kılıç, Ahmet Mümtaz Taylan, Özge Borak, Erkan Avcı, Seray Kaya, Emre Dinler, Servet Pandur ve Murat Aygen bulunuyor.