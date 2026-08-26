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Teşkilat ne zaman başlıyor? Yeni sezona katılan isimler belli oldu!

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Teşkilat ne zaman başlıyor? Yeni sezona katılan isimler belli oldu!
Fotoğraf Başlığı Teşkilat ne zaman başlıyor?

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Teşkilat, 7. sezonuyla yeniden izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Teşkilat ne zaman başlıyor merak edilirken diziye yeni sezonda dahil olan yeni karakterler de belli olmaya başladı.

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Dizinin yeni sezonunda hikayede zaman atlaması yaşanacağı öğrenilirken, kadroya dikkat çeken isimler dahil oldu. Teşkilat Yazı Grubu'nun kaleme aldığı dizinin yeni sezon yönetmen koltuğunda ise Burak Arlıer oturuyor. Peki, Teşkilat ne zaman başlıyor?

TEŞKİLAT YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Teşkilat'ın 7. sezon hazırlıkları devam ediyor. Dizinin yeni sezon için planlanan sete çıkış tarihi 27 Ağustos olarak güncellendi.

Teşkilat'ın yeni sezon yayın tarihi ise henüz açıklanmadı. Yeni sezon ilk bölümün Eylül ayında ekranlara gelmesi bekleniyor.

Teşkilat ne zaman başlıyor? Yeni sezona katılan isimler belli oldu!
Başlık ResmiTeşkilat ne zaman başlıyor? Yeni sezona katılan isimler belli oldu!

TEŞKİLAT YENİ SEZON OYUNCULARI KİM?

Teşkilat'ın 7. sezonunda mevcut kadroda Tolga Sarıtaş, Yunus Emre Yıldırımer, Buçe Buse Kahraman, Murat Han, Melisa Akman ve Serdar Yeğin yer alıyor.

Yeni sezonla birlikte diziye Bensu Soral, Selim Bayraktar, Duygu Sarışın, Serhat Kılıç, Ali Seçkiner Alıcı, Damla Colbay, Gökberk Demirci, Ahmet Yıldırım, Ayşen Gürler ve Uğur Yücel gibi oyuncular katıldı.

Yeni oyuncular arasında yer alan Ferhan Vural'ın canlandıracağı Berkay karakteri, Yadigar'ın oğlu olarak hikayeye dahil olacak.

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Editör : BETÜL TOKKAN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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