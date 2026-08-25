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Sevdiğim Sensin ne zaman başlıyor? Yeni sezon tarihi gündemde

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Sevdiğim Sensin ne zaman başlıyor? Yeni sezon tarihi gündemde
Fotoğraf Başlığı Sevdiğim Sensin ne zaman başlıyor? Yeni sezon tarihi gündemde

Star TV'nin Ay Yapım imzalı dizisi Sevdiğim Sensin, sezon finalinin ardından yeni bölümleri için yeniden sete çıktı. Aytaç Şaşmaz ve Helin Kandemir'in başrollerini paylaştığı dizinin ikinci sezon çekimlerinden ilk kareler gelirken, yeni sezonun başlangıç tarihi, oyuncu kadrosu ve hikayenin nasıl devam edeceği takip ediliyor.

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Erkan ve Dicle'nin hikayesini merkezine alan Sevdiğim Sensin, 4 Haziran'da yayınlanan 15. bölümüyle ilk sezonunu tamamlamıştı. Yaz arasının ardından ekip yeniden kamera karşısına geçerken ikinci sezon 16. bölümle başlayacak.

SEVDİĞİM SENSİN NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Sevdiğim Sensin'in ikinci sezonunun kesin başlangıç tarihi henüz açıklanmadı. Dizinin ikinci sezon çekimleri başladı. Yeni sezonun ilk bölümü olacak 16. bölümün yayın tarihi Star TV tarafından duyurulduğunda takvim kesinleşmiş olacak.

Sevdiğim Sensin ne zaman başlıyor? Yeni sezon tarihi gündemde
Başlık ResmiSevdiğim Sensin ne zaman başlıyor? Yeni sezon tarihi gündemde

SEVDİĞİM SENSİN 2. SEZON ÇEKİMLERİ BAŞLADI MI?

Sevdiğim Sensin'in ikinci sezon çekimleri başladı. Aytaç Şaşmaz ve Helin Kandemir'in yeniden kamera karşısına geçtiğini resmi olarak duyuruldu. İki başrol oyuncusunun setten paylaştığı kareler de yeni sezon çalışmalarının başladığını gösterdi.

Sevdiğim Sensin ne zaman başlıyor? Yeni sezon tarihi gündemde
Başlık ResmiSevdiğim Sensin ne zaman başlıyor? Yeni sezon tarihi gündemde

SEVDİĞİM SENSİN OYUNCULARI KİMLER?

Sevdiğim Sensin'in başrollerinde Aytaç Şaşmaz ve Helin Kandemir yer alıyor. Aytaç Şaşmaz dizide Erkan Aldur'u, Helin Kandemir ise Dicle'yi canlandırıyor. Erkan ile Dicle'nin beklenmedik şekilde başlayan ve İstanbul'a taşınan ilişkisi dizinin ana hikayesini oluşturuyor.

Dizinin oyuncu kadrosunda başrollerin yanı sıra Hüseyin Avni Danyal, Esra Ronabar, Deniz Işın, Rojbin Erden, Özlem Conker, Cihat Süvarioğlu, Umutcan Ütebay, Nihan Büyükağaç, Barış Baktaş, Emrah Aytemur, Gökhan Soylu ve Murat Seven gibi isimler bulunuyor.

Sevdiğim Sensin ne zaman başlıyor? Yeni sezon tarihi gündemde
Başlık ResmiSevdiğim Sensin ne zaman başlıyor? Yeni sezon tarihi gündemde

SEVDİĞİM SENSİN KONUSU NE?

Sevdiğim Sensin, askerlik görevi sırasında Dicle ile tanışan İstanbullu Erkan'ın bu karşılaşmanın ardından değişen hayatını anlatıyor. Köyünden daha önce hiç ayrılmamış olan Dicle ile Erkan'ın yolları, yaşanan olayların ardından evlilikle birleşiyor. Erkan'ın Dicle'yi de yanına alarak İstanbul'a ve ailesinin yaşadığı köşke dönmesi ise hikayenin aile çatışmalarıyla genişlemesine neden oluyor.

Dicle'nin alışık olmadığı büyük şehir hayatına uyum sağlamaya çalışması ve Erkan'la ilişkisinin zaman içinde değişmesi ilk sezonun hikayeleri arasında yer aldı. Aldur ailesinin Erkan için yaptığı gelecek planları da Dicle'nin gelişiyle altüst oldu.

Sevdiğim Sensin ne zaman başlıyor? Yeni sezon tarihi gündemde
Başlık ResmiSevdiğim Sensin ne zaman başlıyor? Yeni sezon tarihi gündemde

SEVDİĞİM SENSİN 2. SEZONDA NELER OLACAK?

İlk sezon finalinde Erkan ve Dicle'nin ilişkisi önemli bir dönüm noktasına ulaştı. Dicle, uzun süredir aradığı ablasına kavuşurken Erkan'dan evlilik teklifi aldı. Ancak Ferman'ın geri dönüşüyle olaylar yeniden değişti ve Dicle'nin Ferman'ı vurmasının ardından Erkan suçu üstlendi.

İkinci sezon bu gelişmelerin ardından başlayacak. Yeni sezonun açılışında Erkan ile Dicle'nin köprüde geçen romantik bir sahnesinin yer alacağı bilgisi paylaşılırken, Erkan'ın aldığı kararın sonuçları ve ikilinin ilişkilerinin nasıl ilerleyeceği 16. bölümle birlikte ortaya çıkacak.

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Editör : İREM ÖZCAN
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