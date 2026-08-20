Gönül Dağı dizisine üç yeni isim dahil oldu! İşte Gönül Dağı'nın yeni oyuncuları

Ferhat Eşsiz’in yapımcılığını üstlendiği Köprü Film imzalı dizinin 7. Sezonu öncesinde kadroya yeni isimler dahil oldu. Ozan Uzunoğlu’nun yönettiği dizide zaman atlaması yaşanacağı için üç genç oyuncu ekibe katıldı. Dizinin üç amcaoğlu Taner, Veysel ve Ramazan’ın çocuklarının gençlik yıllarına geçiliyor. İşte Gönül Dağı'nın yeni oyuncuları...

Ferhat Eşsiz’in yapımcılığını üstlendiği Köprü Film imzalı dizinin 7. Sezon 221. bölüm çekimleri önümüzdeki günlerde başlayacak. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Ozan Uzunoğlu’nun yönettiği dizide zaman atlaması yaşanacak ve dizinin üç amcaoğlu Taner, Veysel ve Ramazan’ın çocuklarının gençlik yıllarına geçilecek.

Genç yıldızlar Yağız Kılınç, Kerem Alp Kabul ve Berke Acar Eskişehir’de çekilen dizinin kadrosuna katıldı. Taner’in (Berk Atan) oğlu Ali’ye Yağız Kılınç, Veysel’in (Semih Ertürk) oğlu Yusuf’a Berke Acar ve Ramazan’ın (Cihat Süvarioğlu) oğlu Ramazan Mete’ye Kerem Alp Kabul hayat verecek.

Gönül Dağı dizisine üç yeni isim dahil oldu! İşte Gönül Dağının yeni oyuncuları

YAĞIZ KILINÇ KİMDİR?

Yağız Kılınç 2007 tarihinde İstanbul’da doğdu. İlk oyunculuk deneyimini 2015 yılında Yaktın Beni filminde Burak rolünü canlandırarak yaşadı. 2017 yılında Aşkın Kanunu, Klavye Delikanlıları ve Ufak Tefek Cinayetler dizilerinde oynadı. 2018 ve 2020 yılları arasında yayınlanan Tozkoporan dizisinde Sinan karakterini canlandırdı.

Gönül Dağı dizisine üç yeni isim dahil oldu! İşte Gönül Dağının yeni oyuncuları

KEREM ALP KABUL KİMDİR?

Tiyatro, sinema ve dizi film oyuncusu. 1996, İstanbul doğumludur. Aynı zamanda tiyatro sanatçısı olan Kerem Alp Kabul, tiyatro çalışmaları yanı sıra 2018 yılından itibaren Al Yazmalım, Jet Sosyete, Nuh Tepesi, UFO, Bursa Bülbülü, Çok Aşk, Veda Mektubu gibi çeşitli film ve dizilerde rol aldı.

Gönül Dağı dizisine üç yeni isim dahil oldu! İşte Gönül Dağının yeni oyuncuları

BERKE ACAR KİMDİR?

Berke Acar, Türk tiyatro ve dizi oyuncusudur. Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro (Oyunculuk) Bölümü mezunudur. Televizyon ve sinema projelerinde rol almıştı.



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