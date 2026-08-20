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Eğitim

YKS'de şaşırtan tablo! 204 bölümü kimse tercih etmedi

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YKS'de şaşırtan tablo! 204 bölümü kimse tercih etmedi
Fotoğraf Başlığı YKSde şaşırtan tablo! 204 bölümü kimse tercih etmedi

YKS yerleştirme sonuçları açıklanırken öğrencilerin bazı bölümleri hiç tercih etmemesi dikkat çekti. 204 bölümü tercih eden olmazken 102 bölümü ise sadece 7 öğrenci tercih etti.

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YKS yerleştirme sonuçlarında, devlet üniversitelerinde yüzde 99.5’lik doluluk oranına ulaşılmasına rağmen bazı bölümlerde kontenjanların büyük kısmının boş kaldığı ortaya çıktı.

26 devlet üniversitesinin fen bilgisi öğretmenliği bölümüne tek bir öğrenci dahi yerleşmedi. 204 bölüm hiç tercih edilmedi. 102 bölüme ise yalnızca 7 öğrenci girdi. Bazı programlarda kontenjanların yarısı bile dolmadı.

YARISI BİLE DOLMADI

Atatürk Üniversitesi’nde 20’şer kontenjan verilen Biyoloji Öğretmenliği, Felsefe Grubu Öğretmenliği ve Kimya Öğretmenliği programlarına tek bir öğrenci bile yerleşmedi. Atatürk Üniversitesi Biyoloji Öğretmenliği 20 kişilik kontenjana 4, Erciyes Üniversitesi Fen Bilgisi öğretmenliği 21 kişilik kontenjana 9 öğrenci yerleşti.

YKSde şaşırtan tablo! 204 bölümü kimse tercih etmedi
Başlık ResmiYKSde şaşırtan tablo! 204 bölümü kimse tercih etmedi

Nefes'ten Dilan Kutlu'nun aktardığına göre bilgisayar mühendisliği bölümlerinde de benzer tablo oluştu. Iğdır Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nün 55 kişilik kontenjanına sadece 6 öğrenci kaydoldu. Bölümün doluluk oranı yüzde 11’de kaldı. Siirt Üniversitesi’nde de Bilgisayar Mühendisliği için ayrılan 55 kişilik kontenjana 11 öğrenci girerken 44 kontenjan boş kaldı. Ardahan Üniversitesi’nde Bilgisayar Mühendisliği bölümüne 55 kontenjana 17 kişi yerleşti.

MÜHENDİSLİK BÖLÜMLERİNDE DE TABLO AYNI

Munzur Üniversitesi’ndeki Bilgisayar Mühendisliği bölümüne de 55 kontenjana 19 öğrenci yerleşti. Hakkari Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nün 20 kişilik kontenjanına sadece 2 kişi yerleşti. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü’nün 30 kişilik kontenjanına sadece 3 öğrenci yerleşti. Kontenjanın yüzde 90’ı boş kaldı. Karadeniz Teknik Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü’nde 30 kontenjana 5 öğrenci yerleşti. Afyon Kocatepe Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği ise 20 kişilik kontenjanına sadece 1 öğrenci alabildi.

Lise son sınıf öğrencilerinin 4 senelik bir programa yerleşme oranı son dört senede hızla eridi. Yıllara göre veriler incelendiği zaman, lise son sınıf öğrencilerinin lisans programlarına yerleşme oranının özellikle 2023 sonrasında düzenli olarak düştü. 2023’teki yüzde 20,2 seviyesinden 2026’da yüzde 15.9’a düştü.

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YKS 2026 ek tercihleri ne zaman? Gözler YKS ek yerleştirme kılavuzunda.
Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ | Kaynak: HABER MERKEZİ
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