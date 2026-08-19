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YKS 2026 ek tercihleri ne zaman? Gözler YKS ek yerleştirme kılavuzunda.

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YKS 2026 ek tercihleri ne zaman? Gözler YKS ek yerleştirme kılavuzunda.
Fotoğraf Başlığı YKS 2026 ek tercihleri ne zaman? Gözler YKS ek yerleştirme kılavuzunda.

2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2026-YKS) yerleştirme sonuçlarının ilan edilmesi ardından gözler ek tercih takvimine çevrildi. Merkezi yerleştirmelere herhangi bir eğitim kurumuna yerleşemeyen adaylar, bir kez de ek yerleştirmelerde şansını deneyebilecek. Ek tercih kılavuzuyla takvim duyurulacak. Peki, YKS 2026 ek tercihleri ne zaman?

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2026 YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı)yerleştirme sonuçlarının ilanı ardından gündeme gelen konulardan biri de ek tercihler oldu. Merkezi yerleştirme sürecindeki ilk tercihlerde herhangi bir programa yerleşemeyen veya tercih hakkını kullanmayan adaylar, boş kalan kontenjanlar için başvurabilecek. Ek tercihlerin başlayacağı tarih ve sürecin ayrıntıları ÖSYM tarafından yayımlanacak kılavuz ile duyurulacak.

YKS 2026 ek tercihleri ne zaman? Gözler YKS ek yerleştirme kılavuzunda.
Başlık ResmiYKS 2026 ek tercihleri ne zaman? Gözler YKS ek yerleştirme kılavuzunda.

YKS EK YERLEŞTİRMELER NE ZAMAN?

2025 yılında YKS ek yerleştirme tercih işlemleri 25–30 Eylül 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilmişti. Üniversite kayıtlarının 24-28 Ağustos tarihleri arasında yapılacağı için bu yıl da benzer bir takvimin işlemesi bekleniyor. Eylül ayının ilk haftası veya ikinci haftası ek yerleştirme sürecinin başlayabileceği öngörülüyor.

Ek yerleştirmeye başvuracak adayların, 2026-YKS Yükseköğretim Programları Ek Yerleştirme Kılavuzu'nu dikkatle incelemeleri, tercihlerini kılavuz bilgileri doğrultusunda yapmaları gerekiyor.

Editör : ÖZGE YİĞİT
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