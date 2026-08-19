Şebekenin ulaşmadığı hanelere ücretsiz elektrik! 9 yıllık proje kabuk değiştirdi

BU KEZ SORUN ELEKTRİK DEĞİL, FATURA

Enkanini'deki uygulamanın ardından proje Cape Town'daki Siqalo'nun da aralarında bulunduğu farklı kayıt dışı yerleşimlere taşındı. Ancak sistem yaygınlaştıkça hanelerin hizmet ücretlerini karşılamakta yaşadığı güçlük gündeme geldi.

GroundUp'ın haberine göre, bazı uygulama bölgelerinde hanelerin yalnızca yüzde 10'u aylık ödemelerini düzenli şekilde gerçekleştirebiliyor. Aylık 200 randdan başlayan hizmet bedeli, özellikle en düşük gelir grubundaki aileler açısından önemli bir yük oluşturuyor.

iShack yönetimi, üç yıllık ödeme döneminin tamamlanmasının ardından sistemlerin mülkiyetinin hanelere geçtiğini belirtirken, projenin ilk kurulum ve işletme maliyetlerinin karşılanabilmesi için kamu desteğinin önemine dikkati çekiyor.