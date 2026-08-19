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3. Sayfa

Vatandaşı canından bezdirdiler! İlçeye kabus gibi çöken 'Çapinler' ve 'Sasunlu' suç örgütü çökertildi

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Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, silahlı saldırıları ve tehditleriyle ilçe halkına kabusu yaşatan "Çapinler" ile "Sasunlu" isimli suç örgütlerine operasyon düzenlendi. 30 adli olaya karışan ve toplam 617 suç kaydı bulunan şüphelilerden 16'sı gözaltına alındı. Çete üyelerinin evlerinde yapılan aramalarda silah ve uyuşturucu ele geçirilirken, firarileri yakalama çalışmaları ise sürüyor.

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Hatay'da Reyhanlı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince silahlı suç örgütlerine yönelik operasyon düzenlendi. Reyhanlı ilçesinde 'Çapinler' ve 'Sasunlu' olarak bilinen iki grubun silahlı suç örgütü yapılanması içerisinde hareket ettikleri ve aralarındaki husumet nedeniyle çok sayıda silahlı olaya karıştıkları tespit edildi.

Yapılan araştırmalarda, söz konusu grupların aile bireyleri ve genç yaştaki kişilerden oluşan çevreleriyle birlikte hareket ettikleri, 2024-2026 yılları arasında birbirlerine yönelik kasten öldürme, ateşli silahla kasten yaralama, mala zarar verme, tehdit, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması ve 6136 sayılı Kanun'a muhalefet başta olmak üzere 30 ayrı adli olaya karıştıkları belirlendi.

Vatandaşı canından bezdirdiler! İlçeye kabus gibi çöken 'Çapinler' ve 'Sasunlu' suç örgütü çökertildi
Başlık ResmiVatandaşı canından bezdirdiler! İlçeye kabus gibi çöken 'Çapinler' ve 'Sasunlu' suç örgütü çökertildi

BÖLGE HALKINA MUSALLAT OLDULAR

Özellikle 2026 yılında gruplar arasındaki suç eylemlerinde dikkat çekici bir artış yaşandığı, yıl içerisinde meydana gelen 13 ayrı olayın 12'sinde ateşli silah kullanıldığı tespit edildi.

Ayrıca iki grubun sosyal medya platformları üzerinden birbirlerine ve bölge halkına yönelik tehdit, hakaret ve korku oluşturmaya yönelik paylaşımlar yaptıkları, silah görüntüleri ile iş yeri kurşunlamalarına ait video ve fotoğraflar paylaştıkları belirtildi.

Vatandaşı canından bezdirdiler! İlçeye kabus gibi çöken 'Çapinler' ve 'Sasunlu' suç örgütü çökertildi
Başlık ResmiVatandaşı canından bezdirdiler! İlçeye kabus gibi çöken 'Çapinler' ve 'Sasunlu' suç örgütü çökertildi

TOPLAMDA 617 KAYIT ORTAYA ÇIKTI

Ekiplerin yaptığı incelemelerde, iki ayrı grup içinde faaliyet gösterdiği değerlendirilen aktif şüphelilerin çeşitli suçlardan toplam 617 adli kaydının bulunduğu belirlendi.

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16 ÇETE ÜYESİ YAKALANDI

Soruşturma kapsamında olaylarda aktif rol aldığı tespit edilen 25 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 'Çapinler' grubundan 5 şüpheli, 'Sasunlu' grubundan 11 şüpheli olmak üzere toplam 16 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Vatandaşı canından bezdirdiler! İlçeye kabus gibi çöken 'Çapinler' ve 'Sasunlu' suç örgütü çökertildi
Başlık ResmiVatandaşı canından bezdirdiler! İlçeye kabus gibi çöken 'Çapinler' ve 'Sasunlu' suç örgütü çökertildi

EVLERDEN UYUŞTURUCU VE SİLAH ÇIKTI

Şüphelilerin adreslerinde gerçekleştirilen aramalarda 2,21 gram skunk, 1 av tüfeği, 1 ruhsatsız tabanca, 1 tabanca gövdesi, 4 tabanca şarjörü, 19 adet 9 mm fişek, 121 adet kartuş, 3 bıçak, 1 muşta ele geçirildi. Yakalanan şüphelilerin adli işlemleri devam ederken, firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdürüldüğü öğrenildi.

Editör : ABDULLAH AYDEMİR | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Reyhanlı
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