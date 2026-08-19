İstanbul'da kırmızı bültenle aranan uyuşturucu kaçakçısı kadın yakalandı
Fas makamlarınca uyuşturucu ticareti suçundan uluslararası seviyede aranan 36 yaşındaki kadın, İstanbul Avcılar'da düzenlenen operasyonla yakalandı. Kapsül halindeki uyuşturucuları kuryelerine yutturarak yurt dışına sevk ettiği belirlenen Fas uyruklu kadın şüpheli, iade işlemleri için Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile yürütülen ortak çalışma kapsamında, uluslararası düzeyde aranan kişilerin yakalanmasına yönelik araştırma ve takip çalışması gerçekleştirdi.
AVCILAR'DA YAKALANDI
Ekiplerin çalışmaları sonucunda, Fas yetkili makamlarınca "uyuşturucu madde ticareti" suçundan ülkeye iadesi amacıyla aranan Z.E'nin (36) Avcılar'da bulunduğu tespit edildi. Şüpheli, dün belirlenen adrese düzenlenen operasyonla yakalandı.
UYUŞTURUCULARI YUTARAK YURT DIŞINA ÇIKARMAYA ÇALIŞMIŞLAR
Yapılan araştırmada Z.E'nin, farklı ülkelerde düzenlenen operasyonlarda yakalanan kız kardeşi ve yakın arkadaşlarını kullanarak uyuşturucu maddeleri kapsül halinde yutma yöntemiyle yurt dışına çıkarmaya çalıştığı belirlendi.
Yakalanan Z.E isimli kadın, yasal işlemlerinin ardından Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.