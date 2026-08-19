Kırıkkale Valiliği, Kesikköprü ve Kapulukaya barajlarındaki hidroelektrik santrallerinin türbinlerinin devreye alınmasıyla Kızılırmak Nehri'nde ani su yükselmeleri yaşanabileceğini bildirdi. Vatandaşlardan can güvenliği açısından nehir yatağı, kıyı kesimleri ve suya yakın alanlardan uzak durmaları istendi.

Kırıkkale'de, Kesikköprü ve Kapulukaya barajlarındaki hidroelektrik santrallerinin türbinlerinin devreye alınmasıyla birlikte valilikten uyarı geldi.

"NEHİR YATAĞINDAN UZAK DURUN"

Kırıkkale Valiliğinden yapılan açıklamada, vatandaşların can güvenliği açısından Kızılırmak Nehri kıyılarından, nehir içerisinde bulunan adacıklardan ve su yatağına yakın alanlardan uzak durmaları istendi.

Türkiye'nin en uzun nehri için kritik uyarı! "Can güvenliğiniz için uzak durun"

Baraj gölleri ve çevresi ile köprülerin nehir üzerindeki ve yakınındaki kesimlerine yaklaşılmaması gerektiği belirtilen açıklamada, balık tutma, yüzme ve diğer su aktiviteleri amacıyla nehir ve çevresine girilmemesi uyarısında bulunuldu.

Türkiye'nin en uzun nehri için kritik uyarı! "Can güvenliğiniz için uzak durun"

Ayrıca hayvanların nehir yatağı ve kıyılarında otlatılmaması veya sulama amacıyla bu bölgelere götürülmemesi, tarım arazileri ve diğer faaliyetler nedeniyle nehir yatağına yakın alanlarda bulunulmaması istendi.

"ANİ SU YÜKSELMELERİNE KARŞI DİKKATLİ OLUN"

Açıklamada, "Vatandaşlarımızın ani su yükselmelerine karşı dikkatli ve tedbirli olmaları, can güvenlikleri açısından belirtilen bölgelerden uzak durmaları önemle duyurulur." ifadelerine yer verildi.

Türkiye'nin en uzun nehri için kritik uyarı! "Can güvenliğiniz için uzak durun"

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Kırıkkale Editör : ABDULLAH AYDEMİR Kaynak: İHLAS HABER AJANSIKırıkkale

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