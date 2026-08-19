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Dünya

Kaliforniya’yı 'İran toprağı' ilan ettiler! Trump’ın 'Hürmüz' çıkışına İran'dan alaycı misilleme geldi

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Kaliforniya’yı 'İran toprağı' ilan ettiler! Trump’ın 'Hürmüz' çıkışına İran'dan alaycı misilleme geldi
Fotoğraf Başlığı Kaliforniya’yı İran toprağı ilan ettiler! Trump’ın Hürmüz çıkışına İrandan alaycı misilleme geldi

ABD Başkanı Donald Trump’ın Hürmüz Boğazı’nı “ABD’nin yeni toprağı” olarak gösteren harita paylaşımı, Tahran-Washington hattındaki gerilimi sosyal medyaya taşıdı. İran yönetimi, Hürmüz’ün İran’a ait olduğunu vurgularken Trump’ın paylaşımına Kaliforniya üzerinden karşılık verdi

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ABD Başkanı Donald Trump ile Tahran yönetimi arasındaki gerilim, sosyal medya üzerinden yürütülen karşılıklı "toprak ilanı" krizine dönüştü. Trump'ın Hürmüz Boğazı'nı "ABD Toprağı" ilan eden harita paylaşımına cevap veren İran’ın Hindistan Konsolosluğu, ABD'nin en büyük eyaletlerinden Kaliforniya’yı "İran'ın yeni toprağı" ilan etti.

Kaliforniya’yı İran toprağı ilan ettiler! Trump’ın Hürmüz çıkışına İrandan alaycı misilleme geldi
Başlık ResmiKaliforniya’yı İran toprağı ilan ettiler! Trump’ın Hürmüz çıkışına İrandan alaycı misilleme geldi

OLAYLI HÜRMÜZ HARİTASI

Krizin fitilini, ABD Başkanı Donald Trump’ın hem diplomatik kanalları kapatması hem de Hürmüz Boğazı’nı hedef alan harita paylaşımı ateşledi.

Dün Trump, Umman üzerinden yürütülen arabuluculuk çabalarını ve diplomatik temasları reddederek Tahran ile "devam eden ya da planlanmış hiçbir görüşme olmadığını" açıklamıştı.

Masanın devrilmesinin ardından Trump, sosyal medya hesabından Hürmüz Boğazı ve çevresini kapsayan stratejik su yolunu "ABD’nin Yeni Toprağı" etiketiyle gösteren bir harita paylaştı.

Kaliforniya’yı 'İran toprağı' ilan ettiler! Trump’ın 'Hürmüz' çıkışına İran'dan alaycı misilleme geldi
Başlık ResmiKaliforniya’yı 'İran toprağı' ilan ettiler! Trump’ın 'Hürmüz' çıkışına İran'dan alaycı misilleme geldi

"HAYALPERESTİN YANILGILARINI BİZ DÜZELTİRİZ"

Trump'ın harita çıkışına ve Umman'a yönelik açıklamalarına İran cephesinden cevap gecikmedi. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, X platformu üzerinden yaptığı açıklamada Trump'ın iddialarını "hayal ürünü" olarak nitelendirdi.

Garibabadi açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Tıpkı Trump’ın Basra Körfezi’nin adını doğru yazdığı gibi, Hürmüz Boğazı konusundaki yanılgısı da yakında düzeltilecektir; yoksa bu hayalperest kişinin yanılgılarını biz düzeltiriz. Hürmüz Boğazı İran'a aitti, İran'a aittir ve İran'a ait kalacaktır. Bu boğaz yalnızca İran'ın emriyle kapatılır ve açılır. Yenilginin gerçeğini kabul edip hayal ürünü kuruntularınızdan vazgeçmediğiniz sürece İran ablukayı uygulamayı sürdürecektir."

Kaliforniya’yı İran toprağı ilan ettiler! Trump’ın Hürmüz çıkışına İrandan alaycı misilleme geldi
Başlık ResmiKaliforniya’yı İran toprağı ilan ettiler! Trump’ın Hürmüz çıkışına İrandan alaycı misilleme geldi
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Editör : MÜZEYYEN BIYIK | Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ
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