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Dünya

Ankara'daki tahliyede Trump'ın yanındaki tek isimdi: ABD Başkanı yerine dünya liderlerine o mesaj atıyor!

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Ankara'daki tahliyede Trump'ın yanındaki tek isimdi: ABD Başkanı yerine dünya liderlerine o mesaj atıyor!
Fotoğraf Başlığı Ankaradaki acil tahliyede Trumpın yanındaki tek isimdi: ABD Başkanı yerine dünya liderlerine o mesaj atıyor!

The New York Times, ABD Başkanı Donald Trump’ın en yakınındaki isimlerden Harp’ın Beyaz Saray’daki sıra dışı rolünü mercek altına aldı. Trump adına dünya liderleriyle mesajlaştığı belirtilen Harp’ın, Ankara ziyaretinin ardından gerçekleştirilen acil tahliyede de başkanla birlikte götürülen az sayıdaki isim arasında yer aldığı aktarıldı.

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ABD Başkanı Donald Trump’ın Beyaz Saray'daki en yakın kurmayı ve "insan yazıcı" lakaplı özel asistanı Natalie Harp, son günlerde ABD kamuoyunun ve magazin basınının odağına yerleşti.

The New York Times tarafından kaleme alınan haberde Türkiye’deki kritik temaslar ve tahliye süreçleri dahil olmak üzere Trump’ın yanından bir an olsun ayrılmayan Harp’ın, Oval Ofis'teki alışılagelmiş hiyerarşiyi aşan benzersiz yetkileri ve Başkana olan mutlak sadakati mercek altına alındı.

Ankara'daki tahliyede Trump'ın yanındaki tek isimdi: ABD Başkanı yerine dünya liderlerine o mesaj atıyor!
Başlık ResmiAnkara'daki tahliyede Trump'ın yanındaki tek isimdi: ABD Başkanı yerine dünya liderlerine o mesaj atıyor!

SENATO'DA TARTIŞMALAR BAŞLADI

Demokrat Georgia Senatörü Jon Ossoff’un, Donald Trump’ın devlet işleri yerine "Katar emiri tarafından hediye edilen uçan saraylarında Natalie ile seyahat etmekle ilgilendiğini" öne sürmesi de Beyaz Saray ve Cumhuriyetçi kanatta adeta infilak etkisine neden oldu.

Beyaz Saray yetkilileri, muhafazakar isimler ve kabine üyeleri X platformu üzerinden senatöre tepki gösterirken, iddiaların arkasında First Lady Melania Trump’ın da bu tür spekülasyonlardan son derece rahatsız olmasının yattığı aktarıldı.

Trump ise Ossoff’u "Pee-wee Herman’a benziyor" diyerek küçümserken, yönetim kaynakları senatörün çıkışını bir siyasi saldırı olarak niteledi.

Ankara'daki tahliyede Trump'ın yanındaki tek isimdi: ABD Başkanı yerine dünya liderlerine o mesaj atıyor!
Başlık ResmiAnkara'daki tahliyede Trump'ın yanındaki tek isimdi: ABD Başkanı yerine dünya liderlerine o mesaj atıyor!

TRUMP ADINA DÜNYA LİDERLERİYLE MESAJLAŞIYOR

NYT’ye göre Harp’ın görevi klasik bir Beyaz Saray danışmanlığının ötesine geçmiş durumda.

Pazar günleri dahi çalıştığı belirtilen Harp’ın Oval Ofis’te Trump’la birlikte bulunduğu, Marine One’da düzenli bir koltuğunun olduğu ve ABD Başkanı adına dünya liderleriyle mesajlaştığı aktarıldı.

Harp’ın gecenin ilerleyen saatlerine kadar Trump’ın yanında kaldığı ve sosyal medya paylaşımlarının hazırlanmasına da katkı sunduğu kaydedildi.

Beyaz Saray ve yakın çevresi, Harp’ı Trump ile diğer yetkililer arasında geleneksel emir-komuta zincirinin tamamen dışında çalışan "tek kişilik bir bilgi kanalı" olarak görmeye başladı.

Ankara'daki tahliyede Trump'ın yanındaki tek isimdi: ABD Başkanı yerine dünya liderlerine o mesaj atıyor!
Başlık ResmiAnkara'daki tahliyede Trump'ın yanındaki tek isimdi: ABD Başkanı yerine dünya liderlerine o mesaj atıyor!

ANKARA'DAKİ TAHLİYEDE DE TRUMP'IN YANINDAYDI

The New York Times haberinde öne çıkan en çarpıcı detay, Trump’ın Ankara ziyareti sonrasında yaşanan acil tahliye süreci oldu. İran kaynaklı güvenlik ve saldırı tehdidi nedeniyle Trump’ın Türkiye’den hızla tahliye edildiği esnada, Natalie Harp’ın başkanın yanına aldığı çok sınırlı sayıdaki isimden biri olduğu belirtildi.

Gelişmelerin ardından Trump, Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karoline Leavitt’in ailesine zaman ayırma gerekçesiyle ay sonunda görevinden ayrılacağını duyurmuştu. Ancak ABD medyasında, Leavitt’in Ankara’daki güvenlik riski esnasında geride bırakılması ve tahliye uçağına Harp’ın dahil edilmesi nedeniyle iki isim arasındaki ilişkilerin gerildiği iddiası ortaya atıldı.

MELANIA TRUMP ÖFKELİ: BEYAZ SARAY'DAN UZAK DURUYOR

Ayrıca First Lady Melania Trump’ın, Natalie Harp’ın eşinin yakın çevresindeki nüfuzundan derin rahatsızlık duyduğu kaydedildi. Ankara'daki tahliye krizinde Trump'ın yanına yalnızca Harp'ı almasının kamuoyunda spekülasyonlara yol açması üzerine Melania Trump’ın Beyaz Saray yerine New York ve Florida'da kalmayı tercih ettiği de konuşuluyor.

First Lady bu yıl resmi görevlerden uzak durarak sadece 38 gün kamuoyu önüne çıkmıştı.

Ankara'daki tahliyede Trump'ın yanındaki tek isimdi: ABD Başkanı yerine dünya liderlerine o mesaj atıyor!
Başlık ResmiAnkara'daki tahliyede Trump'ın yanındaki tek isimdi: ABD Başkanı yerine dünya liderlerine o mesaj atıyor!

NATALİE HARP KİMDİR?

Trump’ın 2024 seçim kampanyası döneminde yanında sürekli taşınabilir bir yazıcıyla dolaşması nedeniyle "insan yazıcı" lakabını alan Natalie Harp, başkana haberlerin basılı kopyalarını ve sosyal medyadaki olumlu yorumları sunmasıyla tanınıyor.

2018 yılında kemik kanseri geçiren Harp, Trump’ın imzaladığı "Deneysel Tedaviye Erişim Yasası" sayesinde hayatta kaldığını belirterek hayatını başkana borçlu olduğunu dile getirmişti.

Journalist Maggie Haberman ve Jonathan Swan’ın "Regime Change" kitabında aktardığına göre Harp, Trump’a "Benim için önemli olan tek şey sensin" ve "Tüm kalbimle, Natalie" yazılı hayranlık dolu mektuplar veriyor. Trump’ın ise yakın çevresine "Beni eşim ve çocuklarım kadar seven tek kişi Natalie, beni asla terk etmeyecek" dediği de iddia edildi.

Editör : MÜZEYYEN BIYIK | Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ
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